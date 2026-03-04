保良局小学研IT体育 AI「助教」精准改善姿势 掌握表现数据 为呈分作准备｜专访

人工智能（AI）技术正渗透各行各业，在教育领域也不例外。保良局世德小学及保良局冯晴纪念小学，在本年度合作研发针对体育科的AI系统，有助改善学生的咏春及田径动作，进行精准姿势和角度分析，并给予技术指导。这系统不仅提升学习效率，更为26学年将纳入小学呈分试的体育科，提供实质数据支持及分析。两校校长均表示，未来将逐步推广至其他保良局学校。

析角度偏差 耍咏春到位

位于葵青区的保良局世德小学早于2023至2024年度，把咏春融入三年级的常规体育课程，并在两年前开始，推行全校早上「耍咏春」，贯彻「校园好精神」理念，培养学生健康体魄及国民教育意识。然而，该校校长叶丽芳认为，仅靠一名老师指导，全班学生姿势难以全部达标。为解决此问题，该校与西贡区的保良局冯晴纪念小学合作，组织AI技术团队，希望把AI技术结合体育课，团队成员包括该校资讯科技科主席陈煜强及技术人员邓诺谦、保良局冯晴纪念小学校友黄肇玮等，于去年8月正式启动此计划。

保良局世德小学体育科主席陈浩然表示，为了让学生学习咏春更精准，遂邀请了世界咏春文化交流联会会长梁锦棠师傅作指导，并邀得其孙沈文𠎀师傅作示范拍摄。拍摄的内容为基本咏春入门姿势如「二字拑羊马」、「日字冲拳」等，然后制成教材。

接着，团队就可利用自行研发的AI系统，把沈文𠎀师傅的示范相片，与学生的学习相片作对比，透过分析角度、姿势的偏差，提供具体数据及实际回馈，例如「手低了几度」或「脚位须调整多少」。老师们发现，这些基本动作可借助资讯科技（IT），令教学变得更精准，学生亦更容易掌握。该校副校长吕家丞笑言，自己作为学习咏春「用家」试用时，也惊讶AI能精准指出多年习武的不足。

另一边厢，保良局冯晴纪念小学同样重视传统养生运动，本年度起将简易咏春融入三、四年级的常规体育课。该校校长曾维爱指，2026至2027学年体育科呈分试将涵盖体适能、技能、态度、知识（F.A.S.K.）四方面，故希望提早一年以四年级作试点，让学生能够以具体数据分折，成为改善动作的明确指引。她表示，「AI能处理大量数据，协助学生自学及互评，即时提升进步速度及学习态度。」

提动作指引 练跑进步快

除了咏春，保良局冯晴纪念小学亦初步把AI科技融入田径项目中。本身是港队跳高运动员的体育科主席杨康陶分享，校内田径队一直进步，但训练常受到时间及空间限制。「AI解决了学生回家独自练习时，缺乏专业回馈的难题。以短跑起跑动作为例，学生拍下动作后，AI会以客观数字显示角度偏差，例如『动作倾向右边多少度』，让学生清楚改善方向。」杨康陶以田径队学生为例，指以往口头提醒需时一年才见效，如今AI提供实质数据，改善进度明显加快，对学生自信心亦有正面影响。

在AI系统中，除客观数据回馈外，还以符号分四级作评分。AI除根据标准动作、度数自动评分外，老师更可向系统询问「如何在60天内改善某学生动作」，老师及学生就可即时得知，如何在60天内作出明确指引的改善。记者就当日采访观察所见，学生使用过程非常雀跃，同学间互相拍摄、对比，形成合作学习的氛围。

AI技术如此强大，又怎样在人性与科技中取得平衡？两校均强调，AI只是辅助工具，而非取代老师或师傅传承。陈浩然表示，「咏春师傅传承是很重要，AI只是帮助学生巩固基础。」杨康陶补充，AI特别适合初学者建立标准模型，但最终表现仍需教练指导。叶丽芳总结，「我们是AI的主人，要善用、有智慧地运用，不能被AI主导。」

AI「捉错」 学习更自信

对于AI成为体育科的「助教」，同学们都表示非常有用。保良局冯晴纪念小学四年级学生兼田径短跑队队员翁绰言（图2右）表示，「AI技术令我的田径动作做得更好，知道自己有甚么错误便可以改善。」小四学生林千芮（图2左）则认为，透过即时知道自己有甚么错误，矫正过来之余，亦可得悉平日不为意的小问题。两人表示，使用AI技术时完全没有不适应，反而觉得新奇有趣。翁绰言更希望将AI延伸至音乐科，「我喜欢音乐，希望可以用AI作歌」；林千芮则期待应用于中文科，「可以学一些新的词汇，或者新的写作技巧。」

保良局世德小学三年级学生张栢言（图1左）形容，「AI技术可以量度我的咏春姿势，如果做得不好，可以知道举高多少度，手势是直还是曲，数据很仔细。」起初操作系统时，坦言有时不知道要按哪个按钮，但现已熟习。另一小三学生郑颂颐（图1右）特别开心分享，「本身可能比别人做得不太好，之后透过AI系统改善动作后，姿势做得好过别人，会心里暗喜︰『自己终于做到啦！』感觉很开心。」

记者：苏丽珊 摄影：何家豪

部分图片由受访者提供

