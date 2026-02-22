DSE英文科2026｜卷四Speaking口试小组讨论破冰 8句衔接话术 主动参与还不抢话
DSE或雅思口试的小组讨论环节，最怕两种尴尬：一是全程沉默沦为「背景板」，二是抢话太急显得强势无礼。其实关键在于用好「衔接话术」，既能自然插话表达观点，又能照顾到其他成员的发言节奏，轻松展现你的团队协作意识和表达能力。
1. “Could I build on what（同学名字） just said? I think the point about （核心观点）is really valid, and I’d add that...”
- 这句话适合接在别人发言之后，用「build on」体现你认真倾听，不是盲目插话。先肯定对方的观点，再补充自己的想法，既尊重他人，又能顺利输出自己的观点，完全不会有抢话的嫌疑。
2. “That’s an interesting perspective. I haven’t thought about it that way before. Do you think it would still work if we consider（另一个角度）?”
- 遇到和自己不同的观点时，用这句话回应最得体。先表达赞赏，再提出新的思考角度，把单向发言变成双向讨论，还能带动全组的思考深度，让考官看到你的思辨能力。
3. “Sorry to chime in here, but I just wanted to mention that（你的观点）. It might be relevant to our current topic.”
- 当讨论陷入短暂停顿，或者话题即将偏离时，用这句话「温和插话」最合适。「Sorry to chime in」的谦虚开头，加上「it might be relevant」的软性表达，既不会打断他人节奏，又能及时拉回焦点。
4. “I agree with（同学名字） for the most part, but I wonder if we should also take into account （被忽略的因素）, like...”
- 这是「求同存异」的标准句式，适合你和他人观点大部分一致，但有细微补充的场合。用「for the most part」肯定对方，再用「I wonder if」委婉提出不同看法，态度客观中立，满分展现你的理性思考。
5. “Let’s not forget that（关键细节）. This point seems to be overlooked, but it could affect our final conclusion.”
- 当小组讨论漏掉重要细节时，用这句话提醒全组。「Let’s not forget that」的开头亲和有礼，不是教训式的「你们漏了」，而是以团队一员的身份补充，展现你的大局观。
6. “Would anyone like to share their thoughts on this? I think we’ve only covered one side of the issue so far.”
- 当发言权集中在少数人身上，其他人沉默不语时，用这句话主动抛出话题，邀请他人参与。这不仅能化解冷场，还能让考官看到你强烈的团队意识，比自己抢著说话更加分。
7. “To sum up what we’ve discussed so far, we have（核心观点1） and（核心观点2）. Shall we move on to talk about（下一个议题）?”
- 讨论进度滞后，或者话题过于零散时，用这句话担任「临时总结者」。先梳理已有的观点，再提议进入下一个环节，既能体现你的逻辑归纳能力，又能推动讨论高效进行。
8. “I think that’s a great point to end on. Just to add a quick final thought: （总结性观点）. That wraps up my part.”
- 讨论即将结束时，用这句话完美收尾。先肯定最后一个发言者的观点，再补充一句简洁的总结，最后用「That wraps up my part」礼貌收尾，不拖泥带水，给考官留下干练的好印象。
小组讨论的高分关键从来不是「说得多」，而是「说得巧」。这8句衔接话术，既能让你主动参与讨论，又能维持礼貌得体的团队形象，轻松避开抢话或沉默的扣分陷阱。
撰文：Spencer Sir
港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。
Facebook 专页：Spencer Lam English Team
网页：spencerlam.hk
