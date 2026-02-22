DSE英文科2026｜卷四Speaking口试小组讨论破冰 8句衔接话术 主动参与还不抢话

DSE或雅思口试的小组讨论环节，最怕两种尴尬：一是全程沉默沦为「背景板」，二是抢话太急显得强势无礼。其实关键在于用好「衔接话术」，既能自然插话表达观点，又能照顾到其他成员的发言节奏，轻松展现你的团队协作意识和表达能力。

1. “Could I build on what（同学名字） just said? I think the point about （核心观点）is really valid, and I’d add that...”

这句话适合接在别人发言之后，用「build on」体现你认真倾听，不是盲目插话。先肯定对方的观点，再补充自己的想法，既尊重他人，又能顺利输出自己的观点，完全不会有抢话的嫌疑。

2. “That’s an interesting perspective. I haven’t thought about it that way before. Do you think it would still work if we consider（另一个角度）?”

遇到和自己不同的观点时，用这句话回应最得体。先表达赞赏，再提出新的思考角度，把单向发言变成双向讨论，还能带动全组的思考深度，让考官看到你的思辨能力。

3. “Sorry to chime in here, but I just wanted to mention that（你的观点）. It might be relevant to our current topic.”

当讨论陷入短暂停顿，或者话题即将偏离时，用这句话「温和插话」最合适。「Sorry to chime in」的谦虚开头，加上「it might be relevant」的软性表达，既不会打断他人节奏，又能及时拉回焦点。

4. “I agree with（同学名字） for the most part, but I wonder if we should also take into account （被忽略的因素）, like...”

这是「求同存异」的标准句式，适合你和他人观点大部分一致，但有细微补充的场合。用「for the most part」肯定对方，再用「I wonder if」委婉提出不同看法，态度客观中立，满分展现你的理性思考。

5. “Let’s not forget that（关键细节）. This point seems to be overlooked, but it could affect our final conclusion.”

当小组讨论漏掉重要细节时，用这句话提醒全组。「Let’s not forget that」的开头亲和有礼，不是教训式的「你们漏了」，而是以团队一员的身份补充，展现你的大局观。

6. “Would anyone like to share their thoughts on this? I think we’ve only covered one side of the issue so far.”

当发言权集中在少数人身上，其他人沉默不语时，用这句话主动抛出话题，邀请他人参与。这不仅能化解冷场，还能让考官看到你强烈的团队意识，比自己抢著说话更加分。

7. “To sum up what we’ve discussed so far, we have（核心观点1） and（核心观点2）. Shall we move on to talk about（下一个议题）?”

讨论进度滞后，或者话题过于零散时，用这句话担任「临时总结者」。先梳理已有的观点，再提议进入下一个环节，既能体现你的逻辑归纳能力，又能推动讨论高效进行。

8. “I think that’s a great point to end on. Just to add a quick final thought: （总结性观点）. That wraps up my part.”

讨论即将结束时，用这句话完美收尾。先肯定最后一个发言者的观点，再补充一句简洁的总结，最后用「That wraps up my part」礼貌收尾，不拖泥带水，给考官留下干练的好印象。

小组讨论的高分关键从来不是「说得多」，而是「说得巧」。这8句衔接话术，既能让你主动参与讨论，又能维持礼貌得体的团队形象，轻松避开抢话或沉默的扣分陷阱。

撰文：Spencer Sir

港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。

Facebook 专页：Spencer Lam English Team

网页：spencerlam.hk

