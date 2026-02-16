STEAM教育丨人类能让地球「重生」？从古代到现代 原来堆肥超有用！成持续发展关键丨星岛教室

你有否想过，眼前茂盛的树、肥沃的田，背后蕴藏人类千年智慧？古代农夫堆积落叶、粪肥，现代智能厨余机回收食物残渣，「堆肥」这看似平凡的技术，其实能让地球重生。让我们一起从古代走向当代，探索堆肥如何回应联合国全球可持续发展目标（SDGs），令人与自然共生共荣。

古代智慧

古罗马《农业志》作者加图（Marcus Porcius Cato）记载，羊粪肥料比其他粪肥肥力更佳，说明古人已懂得利用有机废料改良土壤，为后世堆肥奠下基础。

先秦《吕氏春秋》提到，「聚草为肥，以时施之，地力乃生」，可见我国古代农民深明堆肥好处。北魏《齐民要术》记录：以牛蹄反复踩踏有机废料，促进发酵腐熟，「化废物为养分」，做法体现「天人合一」的生态智慧。

堆肥类型

堆肥是将有机物（如：树叶、食物残渣、纸）自然分解，循环再用。有机物会被微生物分解，从复杂有机物转化成较简单的腐殖质。自然分解需时，堆肥透过创造理想条件：适当温度、通风等，加速分解，产出富养分肥料，使土壤更松软、透气、保水，滋养土壤，促进植物生长。

堆肥主要分为以下两类：

1. 有氧堆肥

方法：利用依靠氧气生存的微生物分解，保持适当通风、湿度与温度（约60℃）。

特点：产生气味较少，主要产出二氧化碳（CO2）及水（H2O）。

2. 厌氧堆肥

方法：在缺氧环境下依靠厌氧微生物分解。

特点：产生臭味及生物气。生物气可作燃料。

从自然科学到创新科技

堆肥除对农作物有好处，亦可将有机废物循环再用，减轻堆填区压力及温室气体排放。堆肥养分生成速度慢，但稳定、持久，不易造成植物「烧根」、土壤酸化等问题。

化肥虽能快速提供养分，但化学残留可能影响地下水、作物安全。过量施用更会令肥料流入河流或海洋，引发水体富营养化，藻类及微生物短时间内迅速繁殖，消耗大量溶解氧气，导致水中生物缺氧而死。

现代堆肥以厨余为主，近年，香港与各地科研团队研发出高温快速堆肥系统及智能厨余机，两者皆可在24小时内减少厨余9成体积。日本更普及家居「Bokashi厌氧发酵法」，利用乳酸菌发酵，全程几近无臭，且几乎不产生甲烷与二氧化碳，减少环境污染。创新让古代智慧在科技时代更新换代。

现代堆肥涉及科学（微生物学与化学反应）、工程（堆肥设计与通风系统）、科技（智能监测与数据分析）、艺术（绿色设计及环境美化）及数学（碳氮比例与能量平衡计算），展现STEAM跨学科精神，回应地球危机。

家居堆肥小实验

材料：透明塑胶瓶（1至2公升）、厨余*（如菜叶、果皮、咖啡渣）、干叶、报纸、少许泥土、水

步骤：

瓶底铺干叶、报纸碎（约1/3瓶），加少许泥土。 放入厨余（绿色有机废物，约1/3瓶），洒水保持湿润。 放上泥土。 瓶子放阴凉处，每2至3天翻搅通气。

注意*：避免加入肉类或油脂，以免产生异味。

观察：记录气味︰1. 好闻土味=成功；2. 臭味=添加适量干燥枯叶、纸屑，帮助吸收多余水分，并翻搅堆肥帮助透气。大约第14天，瓶内物会变成泥土状，可用来施肥。实验期间亦可观察及记录瓶内温度、质量变化与时间的关系，了解微生物作用，实践STEAM探究。

数据背后的地球警号

根据联合国环境规划署报告，2022年全球约浪费10.5亿吨食物，其中6成来自家庭，相当于每天超过10亿份餐食，但同时，约7.83亿人正陷入饥饿。食物浪费产生全球8%至10%温室气体，据香港环境保护署统计，全港每日弃置食物垃圾约3191吨，占都市固体废物29%，若进堆填区，将释放大量甲烷，一种比二氧化碳破坏力强28倍的温室气体，严重加剧气候变化。

有见及此，香港环保署于2018年启用北大屿山小蚝湾有机资源回收中心第一期（O．PARK1）回收厨余，并于2024年启用北区沙岭第二期（O．PARK2），每日可处理厨余达500吨，将厨余转化为生物气与堆肥，生物气产生电力全年可供8000户家庭使用，堆肥则可用于园境绿化及农业。

现时，公共屋邨及私人住宅已安装超过1500部智能厨余回收桶，让市民参与资源循环。大家如能积极回收厨余，便能响应香港政府向可持续发展模式迈进，于2050年前实现「碳中和」，亦可回应联合国全球可持续发展目标SDG 12「责任消费与生产」及SDG 13「气候行动」，合力保护地球。

从古代农夫「积肥堆草」，到现代人工智慧监测堆肥机，人类跨越千年，仍怀抱相同信念——尊重自然、回馈土地。堆肥不仅是环保技术，更是文明态度。我们如能从土壤到餐桌建立良性循环，地球便可因这份古老而创新的智慧重新焕发生命力。

小思考，大智慧

微生物是甚么？请列举与堆肥有关的微生物例子，并说明其作用。 甚么是「烧根」？

参考答案

微生物是肉眼看不见的微小生物，包括：细菌、真菌等。在堆肥中把复杂有机物（如：蛋白质、碳水化合物）分解成植物可以吸收的无机物及简单有机物。 「烧根」源于过量施肥，导致土壤中盐分过多，破坏植物根部吸水功能，导致叶片发黄萎缩、根部腐烂等。

文：中华基督教会铭贤书院校长陈美仪

