拔萃女书院学生探索古埃及文明 从面包及木乃伊认识信仰新角度｜专访

香港故宫文化博物馆举办的「古埃及文明大展——埃及博物馆珍藏」吸引了不少人士参观，拔萃女书院同学目睹珍贵文物后，对古埃及人的日常生活与信仰世界也有了全新体会。

补课堂不足 历史变立体

就读中四的冯敬晴，对展览内「法老的国度」单元中展示的三角形面包（下图）印象深刻。她表示，原本只以为这是埃及人的普通食物，但听导赏员讲解后，她才知道面包形状蕴含宗教意义，是献给神明的祭品。「这让我发现，古埃及人做的每件事都有其深层意义，宗教完全融入生活之中。」她曾在中一学习古埃及历史，但课程多集中埃及政治、社会阶层等框架，对日常生活细节着墨不多。她坦言，「课本不会告诉我他们吃甚么、穿甚么，以及如何将信仰实践在生活里。」这次展览正好补足了这片空白，让历史变得更立体、生动。

亲眼看见文物后，亦解开了冯敬晴长久以来的疑问。她曾好奇金字塔是否与外星人有关，但现在她明白个中含意。「古埃及人透过宏伟的建筑，为的是记录自己的存在，向未来宣告这个文明曾经活过。」

另外，就读中三的张子韫则对猫木乃伊（右上图）感到震撼。「我从没想过动物也会被制成木乃伊。虽然过程听来残忍，但这正反映出古埃及人对神明非常虔诚，他们甚至愿意为献祭而牺牲动物。」她对木乃伊的意义亦有了新体会，「他们这样保存遗体，不是为了长生不老，而是希望死后能重生为人，再次活在埃及这片土地。」

是次博物馆参观，让两名同学对古埃及历史产生了更浓厚的兴趣。冯敬晴补充，「除金字塔和木乃伊外，古埃及艺术品同样造工精致，而且背后有着不同的故事，让我了解不同法老为何崇拜不同的神，这与他们当时面对的生活挑战有关。」

设4大主题单元 拆解5000年文明

由香港故宫文化博物馆与埃及最高文物委员会联合主办的「古埃及文明大展——埃及博物馆珍藏」，是香港有史以来规模最大、内容最丰富、展期最长的古埃及文物展览。250件展品来自埃及7间重要博物馆及萨卡拉考古遗址的珍贵瑰宝，包括法老雕像、石碑、金器、木乃伊棺椁及动物木乃伊等，带领观众穿越近5000年的古埃及辉煌文明。展览分为4个主题单元——「法老的国度」、「图坦卡门的世界」、「萨卡拉的秘密」及「古埃及与世界」，以展示古埃及在政治、宗教、艺术、生活及与外部世界交流等成就。

互动学习金字塔演变

场内展出多件重点展品，如一进展厅便可看见近10米高的辛努塞尔特一世巨型头像，极具震撼力；在「法老的国度」单元中，阿蒙神祭司佩德阿蒙的人形棺更吸引不少观众驻足细赏，透过近距离观察实物，理解古埃及人如何精心保存逝者遗体，实践永生信仰。

除充满历史故事的展品外，馆方特别于展览区域外设置互动学习区，观众可透过电子触控屏幕，探索金字塔由阶梯式到真正锥形的建筑演变过程，同时亦可互动学习古埃及语言及文字的发展。

