拔萃女书院学生故宫深度行 零距离探古埃及文明 配合学习课题让历史活起来｜专访

香港故宫文化博物馆的「古埃及文明大展——埃及博物馆珍藏」展览，至今举办2个月，已吸引逾15万人次入场。馆长吴志华早前透露，观众呈现年轻化趋势。该馆更走入中学校园，点燃学生对古埃及文明的好奇与热情。传统名校拔萃女书院的中三、中四学生，正是被「点燃」的一群。该校历史科老师彭恩桥表示，学生早在初中历史课认识古埃及历史，如今亲身接触真实文物，既可丰富学习经历，亦可让文本内的历史活起来。

完美配合教学内容

传统名校拔萃女书院，注重同学的学习经历，该校早前举办了全校性的考古发掘讲座，邀请香港故宫文化博物馆安排历史学者到校主讲。讲座结束后，彭恩桥等历史科老师发现不少学生对历史兴趣浓厚，于是再度联系馆方，安排30名对古埃及感兴趣的中三、中四学生，参观「古埃及文明大展——埃及博物馆珍藏」活动，进行课堂以外的延伸学习。

是次参观活动先由学生文化大使作简介，概述古埃及历史、文化及建筑；其后分两小组，由专业导赏员以英语带领，细述展品背后的故事；最后每名学生可获赠《古埃及文明大展——少年探索手册》。彭恩桥表示，此行希望实现3个教学目标。「一是让学生初步了解古代文明的世界运作方式，培养世界公民视野；二是透过了解古代视角，帮助学生理解成为现代公民的意义；最后，让学生理解学习历史是先从书本，然后是与历史材料进行个人互动。」

香港故宫文化博物馆学习及参与部主任马兴闿（右圆图）指，策划教育活动时特别参考中学历史课程指引，针对学生全人发展及终生学习需求，让学生透过「基于实物学习」的方法深入认识古埃及文明特征。他续指，「专业导赏员会因应学生的年级及课程内容，以生动有趣的方式叙述，娓娓道来每件展品背后的故事，带领学生穿越5000年的古埃及文明发展历程，探索当时埃及繁盛的政治、文化艺术、生活及宗教信仰。」

在展览的250件展品中，就马兴闿所观察，学生最感兴趣的展品包括：法老雕像、动物木乃伊及互动装置。「学生可以从展览中接触到不同法老的雕像，认识古埃及统治者的精彩故事，包括著名的少年法老图坦卡门身上的谜团。」另外，来自埃及宗教圣地萨卡拉的动物木乃伊，也让学生从中了解古埃及的宗教与动物崇拜。

参观过程中，学生积极聆听，投入观察，当中原来与历史科有关。彭恩桥补充，「在本校中一历史科的课题一，学生须研习4个主要古文明的其中一个，并根据文字、政府与管治、城市、宗教信仰、建筑与科学5方面进行个案研习。展览中有很多与古埃及文明相关的文物，例如人形棺椁和猫木乃伊，可让学生更了解古埃及宗教信仰；而法老的雕像，则让学生了解古埃及领导者的管治与权威。」

多视角分析添学趣

学生跳出课室，走进博物馆，彭恩桥视之为补充文本史料的重要途径。他强调，「实地参观是提醒学生文本只是学习历史的起点，而非全部。即使文本分析是重要基石，也需结合其他视角。」这种体验特别能激励不热衷纯文本阅读的学生，并进行课本以外的研究。他认为学生学习历史时，阅读及分析文本固然重要，但透过博物馆古代展品的多角度视角，才能让历史真正「活起来」，并赋予更深层的意义。

记者：苏丽珊 摄影：陈浩元

部分图片 受访者提供

