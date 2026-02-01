近代史｜重庆考察游记 到访抗战遗址 感受繁华和平难得｜根本月报

夜幕低垂，弹子石老街上空的无人机群，编织出绚烂的光影。洪崖洞的吊脚楼群灯火通明，宛如奇幻之城，纵然暑热难耐，不少游人仍身穿民族服饰，流连忘返，沉醉于山城夜色。瓷器口古镇的石板路上，各类茶饮，香脆麻花、张飞牛肉等小食让人胃口大开，摊贩的吆喝与游人的笑语交织，古镇中透着无尽活力。仙女山上，绿草如茵，云雾缭绕，微风轻拂间，心灵得以平静涤荡。

年少时初访重庆，街巷间满目待兴之景，气氛带点抑郁；今番再访渝城，处处繁华热烈，令人心潮澎湃。旅程中，偶遇一些历史遗迹，惊喜不已，惜行程紧逼，只能匆匆记下，期盼他日再访，细味往事。

列强入侵铁证

李子坝轻轨站的「轻轨穿楼」。

登上长江索道，缆车中俯瞰嘉陵江与长江交融，波光粼粼之景，两岸住宅与商厦，鳞次栉比，尽显繁华。抵达终点站，正往接送地路上，无意间瞥见重庆开埠建筑群，那些斑驳的洋楼静静伫立，仿佛在诉说一段屈辱与奋进交织的往事。课本中提及重庆开埠，首提《马关条约》后日本的侵凌为首例，却鲜有人知，早在1891年，以英国为首的列强已在此设立租界，沿长江掠夺中国的经济命脉。这些红砖灰瓦的建筑，既是列强入侵的铁证，也是中国走向现代化的起点。

惜行程匆匆且展馆已闭，只能拍下几张照片，带着遗憾离去。恰逢数位喜好历史的同学相随，于是分享所见，期望下一代能珍视历史。

李子坝轻轨站，这张重庆的「城市名片」，以其「轻轨穿楼」奇观引来无数游客驻足，举着手机兴奋捕捉这景致；站下小店客似云来，摊贩此起彼伏。然而，这片热闹之地，正是李子坝抗战遗址公园，轻轨站下的防空洞已化为餐馆与商店，默默诉说抗战时期，日军多次派空军轰炸下，民众避难的艰难岁月。园内修复的国民政府军事参议院旧址，曾是抗战时期军事决策的核心；交通银行印刷厂旧址则见证了国民支撑抗战经济的努力。置身此地，脑海瞬间沉静，深感今日繁华，皆由先辈以血泪换来。

从路名看历史

重庆开埠遗址公园

行程最后，我们来到解放碑，周边商场林立，潮物处处，人潮川流不息。然而，环绕商圈的街道邹容路、五四路、八一路，却以它们的名字，唤起中国近代史的沉重回忆。《革命军》的作者邹容，正是生于重庆，以笔为剑，激荡民族觉醒的声音；五四路，致敬青年运动的热血；八一路，铭记工农红军英烈的牺牲；这些路名，犹如一场场历史课，与解放碑的繁华交相辉映。

执笔之时，正值国家抗战胜利80周年。渝城历经千载沧桑，今天的繁华和平得来不易，愿我们珍惜这盛世之景。

文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会秘书林灏

