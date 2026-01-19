DSE中文科2026｜论证与故事融合：议论文高分写作密码｜教研并进

家长和学生经常会问：如何提升中学文凭考试中文写作分数？香港教育大学的最新研究找到关键：融合论证和故事，议论文写作的分数会明显跃升。

笔者于2024年在权威期刊《Applied Linguistics》（《应用语言学》）共同发表了一项研究，分析了695名学生的香港中学文凭试中文科议论文写作。这项考试由资深考官评分，主要按 「内容（如主题与立意）」、「表达（如词汇与句子运用）」、「结构（如逻辑与篇章组织）」和「书写（如标点符号的正确使用）」这四个维度来评分。这项研究首次证实，融合论证与叙事双模式（即故事元素）的作文，其得分高于仅采用一种模式的作文。

「讲故事」兼「讲道理」成关键

为甚么在议论文中加入故事元素会成为得分的关键呢？许多学生以为剖析事理时，只要逻辑严谨、词汇复杂，就能写出优秀的议论文——但事实并非如此。最出色的论证，绝不仅限于论证本身。单一模式论证容易显得生硬，而加入故事能让道理更易被接受。例如，一篇作文若同时包含「诚实助人成功」的论点和「乔治．华盛顿承认砍倒樱桃树」的叙事，其分数会高於单独呈现论点的作文。因为议论文的底层逻辑是要具有说服力，而叙事恰好透过故事的串联引发情感共鸣、降低理解难度，并帮助读者记忆。

同时含有论证与叙事模式的作文，多数具有以下特点：篇幅更长、句子更短（逻辑更简洁）、更多运用高阶词汇（如以「璀璨」替代「明亮」），以及描述更生动具体（如以「一束红色的玫瑰」替代笼统的「礼物」）。这些特点使作文内容更丰富、可读性更强，从而获得更高分数。

文本与图片提示写作比较

研究团队选取的议论文，其中332篇的题目是针对文本提示词（如「不做第一，也不做最后」）进行写作，其余的363篇的题目则要求以图片提示（如一幅包含太阳与影子的图片）为主题写作。

文本提示往往引导学生写出以抽象推理为核心的议论文（例如「不做第一，也不做最后的中庸之道」）。与此相反，图片提示则更能促使学生创作出论证与故事结合的多模式作文。学生须先尝试理解图片的含义，思考其中的比喻或象征意义，以及探索元素间的关联，并引入相关叙事（如「海伦．凯勒在黑暗中追寻光明」的故事），将其融入论证之中。

不过，图片提示写作并非「万能钥匙」。无论是具体的图片解读，还是涵盖多模式的写作，都需要花费时间。在限时考试中，若未能平衡构思与写作时长，可能导致作文篇幅不足、结论仓促、内容不完整，或无时间审阅修正等。因此，学生必须透过反复练习论证与故事融合的写作模式，在应考前提升写作速度，才能兼顾写作效率与质量。

平时读写及「素材积累」

针对以上的研究结果，笔者为学生和家长提出了具体建议。对学生而言，可透过平时收集历史典故、报章报道、趣事见闻等建立「故事素材库」，并记下对故事的反思。学生于写作时，应思考素材库中哪些故事能支撑文章的观点，用论证说明故事、将故事融入论证，并以此反复进行写作练习。在限时考试中，先规划写作框架：思考清晰论点及叙事内容，明确如何把论证与故事相结合后再下笔。对家长来说，可以协助子女建立叙事与论证的连结，透过多与子女一同阅读或讨论故事，引导子女分享从中领悟了哪些道理，并透过讨论不同角度观点，培养子女的批判思维。

事实上，论证与叙事相融合的写作练习不仅能提升作文分数，更有助于情理兼备的表达，促进人与人之间的理解，从而构建和谐社会。

文：香港教育大学数据分析及评估研究中心研究员王展博士、香港教育大学特殊教育与辅导学系讲座教授赵明明博士

（按︰翻译及资料整理︰香港教育大学数据分析及评估研究中心助理主任林思明）