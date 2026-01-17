Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乐之 - 70载光阴铸就咏春魂｜书识世界

知识转移
更新时间：18:00 2026-01-17 HKT
发布时间：18:00 2026-01-17 HKT

17岁的萧煜民，经人引荐来到叶问宗师在油麻地利达街的拳馆——油麻地警署对面的一栋唐楼，即今日骏发花园所在地。没有繁文缛节，初次见面，「封利是」、奉茶，便完成了拜师礼。没有统一制服，方便运动即可。武馆的门永远敞开，既是信任，也因「师傅在馆内」，宵小不敢造次。这一拜，便是70年的咏春情缘。

油麻地利达街的拳馆、李郑屋邨、青山道兴业大厦、旺角愉辉大厦，再到后来的咏春体育会……这些熟悉的地名，不仅承载着香港的城市记忆，更铭刻着萧师傅跟随叶问宗师学拳的点点滴滴。「师傅传授的不仅是招式与手法，更是武术背后深邃的哲学与做人的道理。」

跟随萧师傅的文字，能够感受半个多世纪前的香港烟火气，以及一代宗师叶问鲜活生动的身影。这不仅仅是一部武术家的自传，更是一幅描绘师徒情谊与旧日香港风情的细腻画卷。

在萧师傅的记忆里，与叶问相处最深的时光，竟不在拳馆，而在遍布香港的茶楼。从油麻地「一定好」，到李郑屋邨的「醉月楼」、「好运楼」，再到旺角「三喜」、「利苑」、「凤如」，茗香氤氲中藏着师徒的日常。

「师傅经常在早上7点多到三喜茶楼，这间茶楼位于今日的皆旺商场，楼高3层，师傅喜欢坐在2楼。我们常常一起去饮茶的，还有梁相、陈德超和其他徒弟。饮茶时，大家天南地北，甚至还会学习一些功夫。」师傅饮茶时喜用茶盅，不爱用茶壶。「他习惯先倒掉第一轮的茶水，从第二轮开始才喝。至于茶叶，师傅必选普洱，而点心则以叉烧包为主，偶尔加点烧卖、虾饺或牛肉。」

岁月如歌，咏春相伴70余载。即将步入米寿之年的萧师傅，谦逊地说自己的咏春之路何时终结「需要问天与地」。但字里行间，那份对咏春刻骨铭心的热爱与矢志不渝的传承担当，始终炽热。

本书不仅是一位武术大师的生命印记，更是一部承载正宗咏春技艺与智慧的传承宝典。它写给萧门弟子，写给所有热爱咏春的同好，更写给后世——让世界真正领略咏春拳术的博大精深与其背后生生不息的文化精神。

文：乐之

作者是文字工作者，在出版界打滚多年，对纸本书的油墨香情有独钟。

延伸阅读：

黄国轩 - 寂静与狂欢｜绘本地图

黄国轩 - 终会留下踪迹｜绘本地图

最Hit
02:22
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
2小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
9小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
9小时前
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
8小时前
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
63岁前TVB小生4位数花胶当早餐 北上发展生活超富贵 吸金力强住欧式宫廷豪宅
影视圈
8小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
6小时前
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？
保健养生
8小时前
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
旺角街头奇景 摩打手10分钟狂吸两包烟 网民大爆怪汉5年前旧事｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT