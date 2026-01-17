乐之 - 70载光阴铸就咏春魂｜书识世界

17岁的萧煜民，经人引荐来到叶问宗师在油麻地利达街的拳馆——油麻地警署对面的一栋唐楼，即今日骏发花园所在地。没有繁文缛节，初次见面，「封利是」、奉茶，便完成了拜师礼。没有统一制服，方便运动即可。武馆的门永远敞开，既是信任，也因「师傅在馆内」，宵小不敢造次。这一拜，便是70年的咏春情缘。

油麻地利达街的拳馆、李郑屋邨、青山道兴业大厦、旺角愉辉大厦，再到后来的咏春体育会……这些熟悉的地名，不仅承载着香港的城市记忆，更铭刻着萧师傅跟随叶问宗师学拳的点点滴滴。「师傅传授的不仅是招式与手法，更是武术背后深邃的哲学与做人的道理。」

跟随萧师傅的文字，能够感受半个多世纪前的香港烟火气，以及一代宗师叶问鲜活生动的身影。这不仅仅是一部武术家的自传，更是一幅描绘师徒情谊与旧日香港风情的细腻画卷。

在萧师傅的记忆里，与叶问相处最深的时光，竟不在拳馆，而在遍布香港的茶楼。从油麻地「一定好」，到李郑屋邨的「醉月楼」、「好运楼」，再到旺角「三喜」、「利苑」、「凤如」，茗香氤氲中藏着师徒的日常。

「师傅经常在早上7点多到三喜茶楼，这间茶楼位于今日的皆旺商场，楼高3层，师傅喜欢坐在2楼。我们常常一起去饮茶的，还有梁相、陈德超和其他徒弟。饮茶时，大家天南地北，甚至还会学习一些功夫。」师傅饮茶时喜用茶盅，不爱用茶壶。「他习惯先倒掉第一轮的茶水，从第二轮开始才喝。至于茶叶，师傅必选普洱，而点心则以叉烧包为主，偶尔加点烧卖、虾饺或牛肉。」

岁月如歌，咏春相伴70余载。即将步入米寿之年的萧师傅，谦逊地说自己的咏春之路何时终结「需要问天与地」。但字里行间，那份对咏春刻骨铭心的热爱与矢志不渝的传承担当，始终炽热。

本书不仅是一位武术大师的生命印记，更是一部承载正宗咏春技艺与智慧的传承宝典。它写给萧门弟子，写给所有热爱咏春的同好，更写给后世——让世界真正领略咏春拳术的博大精深与其背后生生不息的文化精神。

文：乐之

作者是文字工作者，在出版界打滚多年，对纸本书的油墨香情有独钟。

