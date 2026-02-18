IELTS英语｜雅思口试Speaking救星 3个万能句式应对所有话题

考雅思口语最崩溃的瞬间，莫过于脑子一片空白，支支吾吾说不出完整句子，明明准备过的话题，一到考场就「卡住」，说不出话来。其实与其死记硬背海量素材，不如熟练掌握几个万能句式，灵活套用在所有cue card话题上，轻松化解尴尬，还能让回答逻辑清晰、长度达标。

1. When it comes to ______, what really stands out in my mind is ______

这个句式适合开场破题，尤其适用于Part 2的话题描述，不管是人物、地点、物品还是事件，都能快速切入核心。比如被问到「Describe a book that influenced you」，就可以说：「When it comes to this book, what really stands out in my mind is the way the author described the relationship between a father and his daughter」。开头用这句话，不仅能帮你争取思考后续内容的时间，还能让回答重点突出，避免东拉西扯。就算一时想不起太多细节，围绕这个「stand out」的点展开，也能轻松说满一分钟。

2. I guess the main reason why I feel this way is that ______, and it’s also because ______

这是阐述观点、解释原因的黄金句式，适用于Part 3的辩论类问题，或是Part 2中需要说明「为什么喜欢/讨厌」的环节。很多同学回答原因时，只会说「because」，不仅单调，还容易说到一半就断片。用这个句式，就能轻松搭建两个层次的理由，让逻辑更饱满。比如被问到「Why do you think people like to travel」，可以说：「I guess the main reason why I feel this way is that traveling allows us to escape from daily stress, and it’s also because we can experience different cultures and meet new people」。就算第二个理由临时想不到太好的表达，简单补充几个词，也能让句子听起来完整流畅。

3. If I had to say something more about it, I’d mention that ______

这个句式是延长回答长度的神器，专门解决「说了几句就没话说」的尴尬，适用于三个部分的任何话题。当你觉得回答即将结束，却还没达到理想长度时，用这句话过渡，就能自然地补充额外细节。比如描述一个公园时，说完地点、环境后，可以接：「If I had to say something more about it, I’d mention that there’s a small café near the lake, where you can enjoy a cup of coffee while watching people walk their dogs」。这些额外补充的细节，不仅能帮你撑满时间，还能让回答更有画面感，让考官觉得你表达能力很强。

其实雅思口语考试，考官看重的不是你用了多么复杂的词汇，而是你的表达是否流畅、逻辑是否清晰。这三个万能句式看起来简单，但只要练到脱口而出的程度，不管遇到什么话题，都能快速组织语言。下次练习时，试著把每个话题都套进这三个句式里，你会发现口语其实没那么难。

撰文：Spencer Sir

港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。

Facebook 专页：Spencer Lam English Team

网页：spencerlam.hk

