DSE英文科2026｜文凭试英文卷三聆听Listening 掌握这5个信号词 更易找出答案

备战DSE英文听力，很多同学都会陷入「逐字听却抓不住重点」的困境，尤其零基础考生，经常听完整段录音，还不知道答案藏在哪里。其实DSE听力题目设置有明确规律，关键就是抓住那些提示答案即将出现的信号词，听到这些词就集中注意力，轻松锁定答案，实现分数逆袭。

1. 转折类信号词：but, however, yet

这类词绝对是听力考试的「答案密码」，因为它们后面接的内容，往往是推翻前文、体现核心观点的关键信息，也是题目最常考的部分。比如录音中说「Many students think reading is boring, but it actually helps improve your vocabulary and critical thinking skills」，如果题目问「What does the speaker think of reading?」，答案就是but后面的内容。练习时只要听到这类词，立刻集中精神，就能避开前面的干扰信息，直接抓准答案。

2. 因果类信号词：because, since, as a result

DSE听力经常考「原因」和「结果」类问题，这类信号词就是最好的导航灯。because和since通常用来引出原因，as a result则会带来结果，听到这些词，就等于听到了题目的答案方向。比如录音提到「The library will be closed next week, since it needs to undergo a renovation」，若题目问「Why will the library be closed?」，since后面的内容就是正解。零基础考生不用理解全文，只要锁定这类词，就能快速找到对应信息。

3. 列举类信号词：firstly, for example, such as

当录音中出现列举内容时，就是细节题的高发区，而firstly、for example这些词，就是提示「关键细节要来了」的信号。比如录音说「To prepare for the exam, you should do three things. Firstly, make a study plan; secondly, practice past papers; finally, review your mistakes regularly」，如果题目问「What is the first tip the speaker gives?」，firstly后面的内容就是答案。这类信号词语感强、容易辨认，零基础考生也能轻松捕捉，再也不用担心漏听细节。

4. 强调类信号词：actually, in fact, the most important thing is

讲者在录音中想强调的内容，往往就是考点，而这类信号词就是强调内容的「标签」。比如录音提到「People often say memory is innate, but in fact, memory can be improved through daily training」，如果题目问「What is the speaker’s opinion on memory?」，答案就在in fact后面。听到这类词时，一定要放慢听的节奏，把后面的内容记下来，这大概率就是题目的得分点。

5. 结论类信号词：in conclusion, to sum up, therefore

这类词通常出现在录音结尾，用来总结全文观点，对应的题目往往是主旨题。比如录音结尾说「In conclusion, online learning is a useful tool, but it cannot replace traditional classroom teaching」，若题目问「What is the main idea of the talk?」，in conclusion后面的内容就是核心答案。零基础考生就算前面听得云里雾里，只要抓住结尾的信号词，也能拿下主旨题的分数。

其实DSE英文听力并不难，关键不是听懂每一个字，而是抓准信号词，锁定考点。这5个信号词覆盖了大部分考题类型，只要反复练习，养成「听到信号词就集中注意力」的习惯，就算是零基础，也能在听力考试中不丢分。

撰文：Spencer Sir

港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。

Facebook 专页：Spencer Lam English Team

网页：spencerlam.hk

