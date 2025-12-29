王炜东 - 惩罚不是教育 让孩子在后果中学习责任｜知识转移
更新时间：14:00 2025-12-29 HKT
发布时间：14:00 2025-12-29 HKT
发布时间：14:00 2025-12-29 HKT
教师偶然面对学生未能如期完成功课、上课分心等情况，此时可能有老师顺口就说：「罚你留堂」、「不准小息」、「今天不准吃零食」。这类惩罚表面上看似合情合理，但若细心思考，其实可能传递了错误的教育讯息。
惩罚很多时源于教师的权威反应，着重于即时制止学生行为，却忽略了学生是否真正理解行为背后的责任。「逻辑后果」则不同，它以尊重和引导为出发点，让学生明白行为与后果之间的逻辑关联，从而促进自我管理和反思。
举例说，当学生在课堂上分心，教师若说：「你刚才错过了一些重点，小息时我们一同补回，好让你跟上进度。」这样的语言不但表达出支持和关怀，也让学生清楚明白行为的自然后续。相比之下，「罚你不准小息」则更像是一种情绪反应或权力使用，可能令学生感到被针对或羞辱，影响教养效果。
「逻辑后果」有几个重要特质：首先，它与学生的行为有直接关联；其次，内容合乎逻辑与常理；最后，教师的语气需保持冷静和尊重。这样的后果不但帮助学生明白错误行为的影响，也让孩子感受到成年人对他们的理解和支持。
教育的本质，不在于追求学生短期的服从，而是培养他们长远的责任感和抉择能力。教师的角色，并非审判者，而是引路人。我们的言语和态度，会潜移默化地影响学生的价值观和行为模式。与其强调「罚你不能怎样」，不如帮助孩子察觉自然后果，让学生亲身体会行为可能带来的不便和影响。
每个行为背后，都伴随着相应的后续，而孩子需要成年人引导，才能明白行为和后果的关联。教师刻意的短短一句，已能成为孩子成长中的一次启发。当我们愿意跳出单纯惩罚的框架，以更尊重和理性的方式管教孩子，他们便更有可能在错误中学习，在失误中成长。
教育的改变，可能只来自一句「有心」的说话。
文：王炜东
作者为大埔旧墟公立学校（宝湖道） 价值观教育主任、生命教育主任
延伸阅读：
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT