英语学习｜气候变迁英文词汇 10个必学高阶关键字
更新时间：17:00 2026-01-01 HKT
发布时间：17:00 2026-01-01 HKT
发布时间：17:00 2026-01-01 HKT
第30届联合国气候变化大会(COP30)于上月举行，讨论气候变迁议题，寻求应对方法。牛津大学研究发现，环境议题的讨论中，使用正确术语能提升沟通效率达60%。本文精选10个关键词汇，帮助你参与国际气候对话。
1. Carbon Budget (碳预算)
- 例句："According to IPCC, the remaining global carbon budget is only 500 gigatons to limit warming to 1.5°C."
- 翻译：「根据IPCC，要将升温限制在1.5°C内，全球剩余碳预算仅剩5000亿吨。」
- 背景解析：指在不超过特定温度目标下，还能排放的二氧化碳总量。这个概念是气候谈判的核心依据。
2. Climate Resilience (气候韧性)
- 例句："Singapore's coastal protection plan focuses on climate resilience rather than just flood prevention."
- 翻译：「新加坡的海岸保护计划著重气候韧性，而非仅是防洪。」
- 背景解析：指社区或生态系统适应气候冲击并从中恢复的能力。世界银行预测，气候韧性建设将成为未来十年关键投资领域。
3. Greenwashing (漂绿)
- 例句："The company was accused of greenwashing for marketing plastic bottles as 'eco-friendly'."
- 翻译：「该公司因将塑料瓶宣传为『环保』而被指控漂绿。」
- 背景解析：指企业通过误导性宣传夸大环保形象的行为。欧盟最新法规对漂绿行为处以最高营业额4%的罚款。
4. Loss and Damage (损失与损害)
- 例句："COP28 established the first loss and damage fund for vulnerable countries."
- 翻译：「COP28建立了首个针对脆弱国家的损失与损害基金。」
- 背景解析：指气候变迁造成的无法避免或修复的永久性损失。这是发展中国家在气候谈判中的核心诉求。
5. Blue Carbon (蓝碳)
- 例句："Mangrove conservation is crucial for blue carbon sequestration."
- 翻译：「红树林保护对蓝碳封存至关重要。」
- 背景解析：指海洋生态系统吸收和储存的碳。虽然只占全球碳汇的少量，但单位面积储碳能力比陆地森林更强。
6. Climate Justice (气候正义)
- 例句："Youth activists are demanding climate justice for future generations."
- 翻译：「青年活动家正在为未来世代要求气候正义。」
- 背景解析：强调气候责任与影响的不平等分配。研究显示，全球最富裕10%人口制造了50%的排放量。
7. Adaptation Gap (适应差距)
- 例句："The UNEP report shows a growing adaptation gap in developing nations."
- 翻译：「联合国环境规划署报告显示发展中国家的适应差距正在扩大。」
- 背景解析：指实际采取的适应措施与所需措施之间的差距。目前全球适应资金仅为需求的10-18%。
8. Net Zero (净零)
- 例句："True net zero requires both emission cuts and carbon removal."
- 翻译：「真正的净零需要减排与碳移除双管齐下。」
- 背景解析：指温室气体排放与清除达到平衡。科学家警告，许多企业的净零承诺过度依赖未经验证的技术。
9. Tipping Point (临界点)
- 例句："Amazon rainforest may reach tipping point within 15 years."
- 翻译：「亚马逊雨林可能在15年内达到临界点。」
- 背景解析：指生态系统不可逆转的突变时刻。最新研究确认全球已激活5个气候临界点。
10. Just Transition (公正转型)
- 例句："Coal workers need retraining programs for a just transition."
- 翻译：「煤矿工人需要再培训计划以实现公正转型。」
- 背景解析：指向低碳经济转型过程中保障社会公平。国际劳工组织估计，绿色转型将创造2400万个新工作岗位。
掌握这些词汇不仅是语言学习，更是参与气候行动的必备工具。
撰文：Spencer Sir
港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。
Facebook 专页：Spencer Lam English Team
网页：spencerlam.hk
延伸阅读：
英文片语Phrases｜I am all ears 表达最高的诚意和关注
英文片语Phrases｜Show me the ropes是甚么意思？
最Hit
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
2025-12-31 15:08 HKT