科技传统结合 跨学科添学趣 吕润财中学优化视艺「吕艺坊」推广数码艺术｜专访

近年，数码艺术盛行，多间大学亦开办相关课程。事实上，这股风潮已吹进中学校园，位于将军澳的东华三院吕润财纪念中学，察觉到学生对数码艺术的兴趣，故趁着学校30周年校庆的契机，不仅打造数码化视艺室「吕艺坊」，并以艺术推动跨学科课程，标志该校艺术教育的新里程。

「吕艺坊」的诞生

在推动全人教育的蓝图上，东华三院吕润财纪念中学一直坚持体艺并重。该校的艺术学习领域统筹及视艺科科主任陈润儿接受《星岛教育》专访时表示，有见学生对艺术发展的需求日益增加，学校希望可以优化教学资源，力求在推动数码艺术的同时，亦平衡科技应用与传统技法，从而营造更浓厚的校园艺术氛围。

在2024年，学校获得「优质教育基金」拨款，加上校监及校董会鼎力支持下，着力把资源投放于视艺科，以推动全校的艺术发展。校长黎伟江忆述，20年前的视艺室仅具备基本设备，环境较为传统，部分设施亦渐显陈旧，难以满足现今学生的学习需要，因此在学校30周年校庆契机下，将原有视艺室全面改造为现代化创意空间，并命名为「吕艺坊」。

音乐引导课堂 激发灵感

「吕艺坊」以白色为主调，风格简约自然。副校长崔家威指，新视艺室犹如专业工作室，设计简洁舒适，让学生能静心思考创作理念，「课室亦配备音响设施，教师可配合音乐引导课堂，帮助学生在轻松氛围中激发灵感，提升作品质素。」硬件方面，视艺室增设了2部互动电子白板、5部立体扫描器、34部最新型号的平板电脑及绘图笔，并配备多款专业绘图软件，为数码艺术教学提供充分支援。

教学环境的优化，为后续的课程革新奠定了基础。陈润儿表示，学校于初中各级融入多媒体及数码创作元素，并积极推行跨学科协作，促使艺术与其他学科知识结合。「例如中一，我们把视艺科结合历史科，以电子绘图探索文艺复兴时期的艺术特色；中二则和设计与科技科协作，运用3D建模软件（Nomad Sculpt），学习立体几何与光影原理；中三与电脑科合作，将学生手造陶瓷作品通过立体扫描及扩增实境（AR）技术活化，赋予传统创作新的展现形式。」

崔家威指，透过跨学科合作，有效打破学科之间的藩篱，让学生体会到艺术与历史、科技及数学等领域的内在联系。

为进一步丰富学生的艺术体验，学校亦积极组织艺术交流团。陈润儿表示，「去年3月学校参与『同根同心』计划举办的『深圳艺术文化探索之旅』，带领初中生认识内地当代艺术发展，并于参观后进行即兴创作。」今年，学校又将举办意大利艺术音乐交流团，让学生近距离欣赏艺术真迹，从中提升评赏能力与创作视野，提供多元化艺术学习经历。

硬件配套提升 互动共学

是次优化视艺教育，不仅着重硬件提升，更致力营造互动共学的课堂氛围。陈润儿指，学生在课堂中可透过平板电脑搜寻创作资料，积极尝试不同风格与技法；教师亦利用电子白板即时展示及讲评作品，促进同学观摩与讨论，实现「互动学习、成果共享」的教学模式。

黎伟江补充，「视艺科重视动手实践，铅笔素描、水墨渲染、陶艺塑造等传统技法不可或缺。我们力求在科技与传统之间取得平衡，让科技成为辅助创作的工具，而非取代手作经验。」

崔家威亦表示，学生在课堂掌握的数码艺术技能，可于课后，甚至毕业后继续运用，让创作成为终身习惯，「『吕中』学习虽是6年，但我们的学习却是终生。」

记者 苏丽珊 摄影 何君健

部分相片由学校提供

