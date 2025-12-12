Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

家庭与学校合作事宜委员会 -「直资扩容」让子女接受更国际化教育 ︱来论

知识转移
更新时间：09:50 2025-12-12 HKT
发布时间：09:50 2025-12-12 HKT

政府近年积极发展香港成为国际教育枢纽、国际高端人才集聚高地，推动育才、汇才、科技协同发展。在此背景下，教育局近日公布的「直资扩容」，即以试点形式容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，透过学生自资入读模式，加大录取持学生签证的非本地学生，这是将国际教育枢纽建设伸延至基础教育的重要一步。

双向得益、跨文化学习

家长要明白，「直资扩容」不影响本地学生的收生学额，因此，本地学生仍然可按需要和兴趣申请入读心仪的直资学校，并选择修读本地或非本地课程。参与的直资学校可更积极招收来自世界各地、不同文化背景的学生，有助本地学校营造更具世界视野的校园氛围。对本地家长而言，此举犹如开启一扇面向世界的窗，让孩子在本地接受教育的同时，亦能迎向国际化的薰风，为将来升学及就业作更好的预备。 

家长应珍惜在「直资扩容」后，子女能与不同文化背景的同学在两文三语、五育并举的环境中一起学习与成长，实是难得的机会。这种多元共融的学习环境，让子女每天上学宛如置身于一座流动的语言与文化交汇站，让彼此的语言表达能力扎根成长、文化同理心和团队协作得以萌发，对子女面对未来的竞争环境有实质的帮助。 

迈向更开放、更包容的教育未来

「直资扩容」不仅为学生搭建跨文化成长舞台，为本地学校注入活力与创新动力，更是香港教育走向国际化、多元化的重要一步。我期待在教育局、学校与家长的共同努力下，这项措施能顺利以先行先试方式逐步推行，让更多学生受惠于一个更开放、更包容、更具竞争力的教育环境。

文 家庭与学校合作事宜委员会主席 方奕展 图 资料图片

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
13小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
3小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
17小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
20小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
17小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
19小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
15小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小时前