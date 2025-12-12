家庭与学校合作事宜委员会 -「直资扩容」让子女接受更国际化教育 ︱来论

政府近年积极发展香港成为国际教育枢纽、国际高端人才集聚高地，推动育才、汇才、科技协同发展。在此背景下，教育局近日公布的「直资扩容」，即以试点形式容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数，透过学生自资入读模式，加大录取持学生签证的非本地学生，这是将国际教育枢纽建设伸延至基础教育的重要一步。

双向得益、跨文化学习

家长要明白，「直资扩容」不影响本地学生的收生学额，因此，本地学生仍然可按需要和兴趣申请入读心仪的直资学校，并选择修读本地或非本地课程。参与的直资学校可更积极招收来自世界各地、不同文化背景的学生，有助本地学校营造更具世界视野的校园氛围。对本地家长而言，此举犹如开启一扇面向世界的窗，让孩子在本地接受教育的同时，亦能迎向国际化的薰风，为将来升学及就业作更好的预备。

家长应珍惜在「直资扩容」后，子女能与不同文化背景的同学在两文三语、五育并举的环境中一起学习与成长，实是难得的机会。这种多元共融的学习环境，让子女每天上学宛如置身于一座流动的语言与文化交汇站，让彼此的语言表达能力扎根成长、文化同理心和团队协作得以萌发，对子女面对未来的竞争环境有实质的帮助。

迈向更开放、更包容的教育未来

「直资扩容」不仅为学生搭建跨文化成长舞台，为本地学校注入活力与创新动力，更是香港教育走向国际化、多元化的重要一步。我期待在教育局、学校与家长的共同努力下，这项措施能顺利以先行先试方式逐步推行，让更多学生受惠于一个更开放、更包容、更具竞争力的教育环境。

文 家庭与学校合作事宜委员会主席 方奕展 图 资料图片