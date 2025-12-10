腾冲：历史仍然在这里沉思……｜根本月报

1941年12月7日，日本偷袭美国珍珠港，旋即入侵香港，在港英军只抵抗了18天，圣诞日宣布投降。我国抗日战争自1931年「九一八事变」开始，至此与外部世界联系的「生命线」——国际援华物资补给线，就只余下云南与缅甸接壤的「滇缅公路」，而腾冲就是位于「滇缅公路」一个重要据点。

战略要塞

腾冲位于云南省西南部，隶属保山市，与昆明市距离600多公里。腾冲地处极边之地，猴桥公路口岸与缅甸北部重镇密支那距离只有133公里，战略位置极为重要。

「腾冲」源于古名「腾越」，因其地处云南西部通往缅甸、印度的极边战略要冲之地，取其「兴盛繁荣之地」与「边疆军事交通要冲」双重涵义而得名。这个名字生动地反映了其在历史上作为西南丝绸之路重镇、兵家必争之地的关键地位。战争，受伤害最深的总是老百姓，腾冲自然也不例外……

1942年5月，偷袭珍珠港后不足半年，日军已占领缅甸，跟着北上入侵滇西。1942年5月10日，仅用292人的兵力便轻取腾冲，腾冲就此沦陷，滇缅公路亦被彻底切断，中国失去了最重要的国际物资通道。此后两年中国远征军与日军在腾冲发生多次战役，最终，中国军队付出巨大牺牲，惨胜收场。

腾冲的人民在抗日战争中牺牲有多大？1942至1944年日占时期，腾冲军民遭屠杀、战火波及等原因死亡的就超过3万人。腾冲战前总人口只有20多万人，即几乎每6至7个腾冲人中，就有1人在战争中丧生！这对一个小小的县市来说，是毁灭性的打击！

国殇墓园

腾冲人民没有忘记捐躯英烈，为此修建了「国殇墓园」（上3图），是为安葬在1944年滇西反攻战役光复腾冲时阵亡的中国远征军将士而建。园内的烈士冢（山坡上密密麻麻的墓碑）下安葬着3346名阵亡官兵的骨灰罐。墓园内，还重修忠烈祠，另外在两侧分别建有或修复了其他纪念碑。「中国远征军名录墙」上更铭刻了两期远征军和驻印军经过确认的103141名烈士姓名！

滇西抗战纪念馆

事隔80年，土生土长的腾冲人对日本人的侵略行为似乎仍未释怀。游毕滇西抗战纪念馆（上图）、国殇墓园后，带着沉重的心情登上网约车。心血来潮，问司机如何看待日本人对腾冲的破坏、对腾冲人民的伤害？

「我们腾冲人永远不会忘记这段历史，也不欢迎日本人到腾冲！如果知道对方是日本人，博物馆、酒店、食肆、网约车……也不会接待他们！」

言辞坚定，倒吓怕了我这个非当地人。回到酒店，借机又问前台小哥，竟也得出近似答案！

对于腾冲居民后代所承载的历史伤痛，需要一种既尊重又须面向未来而作出平衡。这段惨痛记忆是民族集体记忆的重要组成部分，应当以尊严和智慧的方式对待。

珍视和平

首先，历史的伤痕需要被看见和理解，而非简单地压抑或遗忘。历史认知也需要区分军国主义与普通民众，认识到战争机器、战争犯子与人民个体之间的差异。今天，中日两国人民其实也是军国主义的受害者！

在当下，最好的纪念或许是传承先辈对和平生活的珍视。通过教育、文化交流和民间对话，我们可以共同维护历史的真相，同时构建更加和平的未来。腾冲本身的重建与繁荣，正是对历史最有力量的回应。不是忘记，也不应忘记！以生命和建设超越破坏，这样才可找到前进的道路。

文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会会员邱国光博士

