「启城学堂」连结社区 「沉浸」体验九龙城史 文理书院（九龙）推科技讲古｜专访

电影《九龙城寨之围城》去年上映时引起热潮，位于九龙城区的文理书院（九龙）亦因应热潮，在上月开幕的展览空间「启城学堂」，加入九龙城历史。校长谈国轩表示，展区分为8大主题，呈现宋皇台、九龙寨城及启德机场的历史脉络与发展轨迹，当中的视频内容及互动墙软件，更由学生策划。此外，展览融入混合实境技术，为访客带来沉浸式观展体验。他表示，「启城学堂」不仅是科技与历史的结合，更让学生认识在地历史过程中，与社区产生深刻连结。

设8大主题展区

文理书院（九龙）的旧校舍位于新蒲岗，在2019年迁至启德发展区。校长谈国轩接受《星岛教育》专访时表示，当年有见启德开始发展，却发现同学对该区的历史文化认识不深，加上新校舍原址是启德机场的停机坪，于是开始构思在校内增设一个与该区历史有关的展览空间，遂促成了「启城学堂」的诞生。「现时不少学生不知道启德与机场的关系，更加不认识启德机场，因此，透过这个展览，也可让九龙城的历史，以另一方式呈现在学生面前。」

在兴建「启城学堂」的过程中，获得校友鼎力支持，其中建筑师校友黄耀强，就负责设计整个空间，当中分为8大主题，分别是「九龙城的历史」、「重要地标的历史」、「历史足迹」、「文学漫步」、「互动墙」、「早期的新蒲岗」、「沉浸式历史体验」及「启德机场的致敬」。

在「历史足迹」中，访客可以通过平板电脑，欣赏以混合实境技术呈现的历史场景（见圆图），深入了解这些文化遗产资料。谈国轩认为，对学生来说，未必容易体会到历史，因为历史始终是过去的事，「相反，利用模拟方式去刺激五官，使学生更容易代入历史背景，让他们学习得更深入、更具体一点。」

校友负责「启城学堂」的空间设计，内部细节则由学生协力共创完成，如「互动墙」中的所有图像及软件，是由4名刚毕业的中六同学创作，花了约6个月时间完成。他们先利用课堂上学过的电绘技术，绘画出「互动墙」中的图像，而为了让图像的像真度更高，他们就想到利用航拍机，在高空拍摄九龙城现有地标相片，再用电脑绘制。

另外，在「沉浸式历史体验」中，访客可以欣赏到270度的视频，以展示九龙城的历史及发展。当中三段视频就由中五及中六修读历史或中史科的同学制作，更用上同学的配音旁白，让访客犹如走进九龙城的街头。

供区内市民参观

「互动墙」上的图像是由刚毕业的中六学生用电绘制作。

最后，「文学漫步」展区则启发自著名作家小思提出的「文学散步」，让参观者一边散步，一边体验文学和历史。当中展示的文章，正正是多名中二学生透过在区内考察和访问后，写出名为〈给启德的情书〉的文章。副校长王丽珊表示，老师希望学生在学习过程中有所反思。「我们不是重视文章写得有多好、用了几多词汇、写作手法，而是希望他们在学习过程中，审视自己的不足，知道怎样去改善，看到自己的长处，更加发挥自己的潜能。」她补充，期望透过展览，开放给更多该区的幼稚园、小学、慈善团体组织等到来参观，以此连结社区。

跨科活动添学趣

在走廊尽头仿佛走进旧机场跑道，而且可以欣赏到「文理号」悬浮空中。

学校更提出在不同科目中，增添启德、九龙城的元素。例如资讯及通讯科技、地理、物理3科结合成跨学科学习活动，当中中五学生可上20堂模拟飞行训练课程，修毕全部课堂，并于评估及格后，可获发课程证书，让他们感受模拟驾驶飞机乐趣之余，又可了解启德机场的历史。

谈国轩强调，九龙城在香港历史中处于重要地理位置，「宋皇台、九龙寨城、启德机场，虽然是3条不同时间线发生的历史，但同样在九龙城交汇在一起，这是国情教育很重要的经历，可让学生建立国民身份认同，反思历史及建立价值观。」

