人去楼空：探索荒岛上的植物与自然生态

在香港境内超过260座岛屿中，有不少是曾经有人居住、但现在已人迹罕至的离岛。位于大屿山西南面的索罟群岛，由一系列的小岛及礁石所组成，在2022年被列入海岸保护区，以保育该区的中华白海豚、江豚及其他海洋资源。而其中面积最大的大鸦洲曾有村民居住，但后来因岛上兴建船民难民营而迁离，在难民营关闭后便成了荒岛，岛上现在仍有不少人为的建筑物遗留下来。

大鸦洲曾有村民居住，但后来因岛上兴建船民难民营而迁离。香港电台提供

当人类活动停止之际，植物便慢慢占据了岛上的地方。香港电台提供

当人类活动停止之际，植物便慢慢占据了岛上的地方。大鸦洲的码头几乎被野草所覆盖，当中包括臭根子草、类芦、扭鞘香茅等禾本科植物。这些野草占据整个码头，密集的草根覆盖着地面，令其他植物的种子在这里难以落脚，加上与大量禾草种子竞争之下，其他的种子难以在此汲取营养发芽，最后演变成「清一色」禾草的生态环境。另外，大鸦洲上不少建筑物亦被一种攀藤植物 — 粉葛所覆盖。人们平常食用的是粉葛的块根部分，但其实粉葛亦会长出叶片及开花结果，它会开出紫色的蝶形花，并结出豆荚。相信大鸦洲上的粉葛都是旧时村民所栽种，到后来无人打理便蔓延生长。

大鸦洲人迹罕至，码头几乎被野草所覆盖。香港电台提供

位于香港东南部的横澜岛，是蒲台群岛最东的岛屿，外形像一块长条形的礁石。横澜岛是香港境内风速最高的地方，风季的最高持续风速记录超过每小时120公里。由于长期受强风吹袭，迎风坡上只有少数顽强的植物能够生存下来，包括龙舌兰、草海桐及一些禾草，它们的生长形态都是相当矮小而且近乎贴在地面上，即使在强风吹袭下亦不容易折断。以草海桐为例，它们在横澜岛上的生长形态比起在其他海岸的长得较矮小及贴地，但仍然能够适应如此极端的环境，并且开花结果。

横澜岛是香港境内风速最高的地方，风季的最高持续风速记录超过每小时120公里。香港电台提供

草海桐凭借高适应力在环境极端的横澜岛上开花结果。香港电台提供

横澜岛过去曾有天文台员工驻岛，负责收集气象资料，但后来「横澜灯塔」完全自动化后，驻守的工作亦告一段落。岛上的建筑物因长期空置而慢慢出现裂缝，但这一丝缺口却为植物提供了生存的曙光。裂缝中长出仙人掌、笔管榕、毛马齿苋等植物，它们透过裂缝中的根部吸收仅有的营养及水份，在这些建筑物上生存和繁殖。这些植物都使用不同的方式传播种子，毛马齿苋的果实在干燥下会自然裂开，透过爆裂或风力的形式将种子传播开去。而笔管榕则结出多汁的榕果吸引鸟类取食，它的种子不容易被鸟类消化，最后透过粪便的形式传播到较远的地方。

这些植物凭借各种方式在极端环境中坚韧存活，或许正可成为未来城市绿化的希望所在！

过去天文台曾派遣员工驻守横澜岛，负责收集气象资料。香港电台提供



文章出处：内容辑录自港台电视部制作的生态纪录片《大自然零距离》，现逢星期六晚上7时在港台电视31播出。

文：王颢霖、王晓欣

