梁国成 - 向每一位奉献者致敬｜学友智库

更新时间：16:00 2025-12-03 HKT
发布时间：16:00 2025-12-03 HKT

当烈火如巨兽般吞噬宏福的夜空，浓烟遮蔽着星辰，警笛撕裂了夜晚的宁静。那一夜，被夺走的不仅是砖瓦，更是无数的生命，是承载着欢笑与记忆的家园、生活的幸福。然而，就在这片被火光映照得如同炼狱的天幕下，人性的光辉却格外明亮，仿佛漆黑中的星辰，照亮着前路。

我们看见，消防勇士们冲向火海，厚重的防护服下是被汗水浸透的衣衫，面罩后是无畏的眼神。他们以躯体筑成防线，在灼热与危险中搜寻，将生命从死神的指缝间夺回。我们看见，医护人员在临时搭建的救助点上与时间竞赛，他们跪地的身影，是对生命最虔诚的守护。警察们维持秩序，他们的沉稳是混乱中令人安心的力量。

社福机构与政府人员迅速动员，搭建灾民安置点，协调各方资源，让流离失所者在寒夜中得以栖身。最令人动容的，是那些默默无闻的义工与热心市民。他们没有制服，却怀着共同的心跳；他们素不相识，却因这场灾难而成为彼此扶持的亲人。有人连夜开车送来食水和食物；有人打开自家的店舖，为受灾者和救援人员提供免费餐食；有人送来被褥和衣物，放下后便悄然离开……这些来自各方的善意，正演绎「一方有难，八方支援」的可贵精神。

这场灾难是一面映照灵魂的镜子，让我们痛惜生命的脆弱与无常，也让我们见证了勇气、责任与无私所迸发出的能量。每一双伸出的援手，每一次无私的奉献，都在无声地告诉我们：宏福并不孤独。这份在危难中凝结的情谊，已经升华为一种承诺——我们与你同在，不仅是此刻，更在漫长的重建路上。

让我们向每一位挺身而出的英雄致敬，向每一位默默奉献的市民致敬。你们的行动，不仅抚慰着当下的创伤，更为这片饱经磨难的土地，播下爱与希望的种子。长夜终将过去，让我们携手，将微光汇聚，照亮通往黎明的每一段路。

电邮：[email protected]

文：梁国成

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为学友社执行总监及资深教育工作者。

