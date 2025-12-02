乐龄科技「落地难」 推动「以人为本」跨界协作框架｜岭航未来

随着香港人口持续高龄化，传统训练模式已难以应对认知障碍症护理的庞大需求。虽然「乐龄科技」近年发展迅速，但如何让产品有效「落地」，切合长者的生活与使用习惯，仍是行业面对的一大樽颈。笔者的研究团队与香港中国妇女会等机构合作研发「电子版记忆夺宝」试点项目，探索出一个「以人为本」的成功协作模式。

「电子版记忆夺宝」的前身是香港中国妇女会于2007年开创并已获实证的「记忆夺宝」实体认知训练工具。为了让这套优质工具惠及更多长者，尤其在疫情后能跨越空间及地域限制，笔者及研究团队决定将其数码化，进行开发与试点研究，并将其开发成手机应用程式及虚拟实境两个版本。

聆听用家需要 跨界合作设计

「电子版记忆夺宝」试点项目的成功，其核心秘诀并非技术本身，而是其懂得「聆听用家需要」的协作模式。香港中国妇女会黄陈淑英纪念护理安老院可说是长者需求的「代言人」，提供了宝贵的实体教材内容与第一手经验。笔者及岭南大学亚太老年学研究中心的研究团队则扮演「大脑」与「验证者」，设计科学评估框架，确保产品改良有客观的实证依据；并与MedMind Technology及Motive Force Technology Limited合作，将概念开发为互动原型。他们除了是供应商，也是与用户直接对话的合作者，需要根据回馈快速迭代产品。过程中，香港社会服务联会担当「桥梁」角色，促进各方建立互信。

不过，整个模式的基石是作为终端使用者的长者、家属及护理人员。他们由始至终都是「核心成员」，其声音是产品优化的最终依归。这种「共同设计」（Co-design）模式让开发过程充满互动，例如长者反映声音及画像清晰度的问题，开发者便即时修改。正是这些真实回馈，让「电子版记忆夺宝」的原型，成为一款备受使用者肯定的贴心工具。

「在地安老」政策新思路

笔者及项目团队认为，「电子版记忆夺宝」的成功经验，为香港如何有效推动乐龄科技、实践「在地安老」的政策目标，提供了深刻启示。首先，它力证特区政府《基层医疗健康蓝图》中「预防为主、社区为中心」的策略是可行的。数码工具能将专业的认知训练带入家庭和社区，让长者在熟悉的环境中得到便捷、持续的支援。

其次，此项目的成功经验，为公共资源如何能更有效地推动创科应用，提供了绝佳的参考。它证明了，资助焦点若可从单纯「购买产品」，延伸至支持那些具备「共同设计、使用者参与」的协作计划，将更能确保方案落地见效、可持续发展，让公帑更能用得其所。

笔者认为，要让乐龄科技普及，必须投资于「人」。项目经验显示，对前线员工的充分培训至关重要。这不仅是技术操作培训，更是思维模式的转变，帮助他们建立信心，将科技转化为提升护理质素的有效工具。

「电子版记忆夺宝」的试点研究取得了令人鼓舞的成果，成功验证了这个「以人为本」的协作模式，是将研究知识转化为实践的有效路径。团队的下一步，是期望能寻求更多资源与支持，以开发出功能更全面的完整版本，并建立可持续的支援服务。我们的最终目标，是让这套工具能真正普及，惠及更多有需要的长者及其照顾者，为香港的认知障碍症护理服务作出贡献。

「电子版记忆夺宝」的经验证明，科技本身并非万能。其成功的真正钥匙，在于搭建一个让使用者、社福界、学术界和科技界共同参与的协作平台。

惟有坚持「以人为本」，乐龄科技才能真正落地，引领我们更有效地应对高龄化社会的挑战。

文：岭南大学亚太老年学研究中心高级讲师冯明穗博士

