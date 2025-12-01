大湾区STEAM亲子之旅 共筑国情新视野

在国家积极推动创新科技与STEAM教育的背景下，香港宋庆龄基金与福临香港扶轮社区服务团于2025年11月28日至29日，共同主办「大湾区STEAM亲子之旅」。来自中华基督教会基慧小学及全完第二小学的四十多位师生与家长参与，展开为期两天的深度学习旅程，亲身体验大湾区在科技创新与环保领域的最新发展成果。

了解前沿科技 重视人文连结

首站参观「先之科半导体科技公司」，参与者走进半导体制程现场，近距离观察晶片制造过程，了解半导体技术在现代科技发展中的核心地位，认识其在国家科技自主发展战略中的重要意义。

随后团队前往松山湖北区学校，与当地师生展开深入交流，共同参与人工智能课程。学生在编程实作中掌握AI技术基础，并通过"小小中医"文化体验环节，将传统智慧与现代科技创新有机结合，感受中华文化的独特魅力。

傍晚时分，团队漫步于五百多年历史的「西溪古镇」，在保存完好的岭南古建筑群中，体会历史文化底蕴与现代科技发展的对话，见证传统与创新的完美融合。



次日活动聚焦环保科技，参观「瀚蓝固废东莞市南城区项目」，深入了解环保发电厂如何运用先进技术实现废物资源化，通过AI系统优化能源管理，展现科技在推动绿色发展中的重要作用。



最后一站到访「深圳科大讯飞」，亲身体验AI语音技术在教育领域的创新应用。智能教室中的互动演示，让亲子共同见证人工智能如何重塑未来教学模式，为教育现代化发展提供新动能。



参与家长表示，这次活动让孩子们开拓视野，近距离感受国家科技发展成就。学生们通过实地参观和动手实践，不仅激发了科学兴趣，更增强了对国家发展的认同感，是一次富有意义的学习体验。

文：福临香港扶轮社区服务团团长 黄静雯博士

