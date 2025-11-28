Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈卓禧 - 香港职专教育迎十五五规划——使命转型｜卓言絮语

发布时间：12:00 2025-11-28 HKT

「十四五」规划期间，我国建成了世界规模最大的职业教育体系，为现代产业输送了超过7成的新增高技能人才。中共二十届四中全会有关「十五五」规划的建议，对我国职业教育的发展绘画了清晰蓝图：从「规模扩张」转向「质量提升」，从「体系完善」迈向「系统强大」，要为中国式现代化提供技能人才支撑。

有人说香港与内地不同，没有那么多的制造产业，不过，这份规划蓝图与内地职业教育的发展方向高瞻远瞩，很值香港职业专才教育（VPET）相关者思考。

为支撑「中国智造」与实体经济，内地「十五五」规划将培养「大国工匠」与高技能人才提升至前所未有的战略高度。

香港的战略是打造「新质生产力高地」，我们的制造业虽然不多，但有不少具代表性的行业，而且正全力发展高新科技制造业，例如晶片、生物医药等，还要巩固提升金融、法律、贸易等领域的国际竞争力。因此，香港VPET的使命，是培育能够支撑和驱动原有产业升级和新产业发展的「数码工匠」与高层次技术专才。

根据国际管理发展学院发布的《2025年世界数码竞争力排名》，香港跃升至全球第四，在「科技」、「知识」及「准备程度」等范畴均表现卓越，在「技术框架」与「适应态度」方面排名全球第一。

生产力促进局近年大力推动本地新质生产力的发展，整合人工智能、机械人、物联网、大数据等技术，助企业建立智能生产线，成功案例包括餐饮物流、中成药外包装、食品制造、环保系统和高空作业等。

国家支持香港建设国际创科中心，《施政报告2025》提出从微电子、生命健康、人工智能（AI）到支持初创企业，全方位推进创科产业。「AI产业化、产业AI化」，这些政策正催生大量新技术岗位，我们的VPET课程内容需要顺应使命转型，由培养「传统工匠」转为「数码工匠」。

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

