章蕾 - 正向教育——正能量卡｜津中乐道

弱势学校的学生，特别需要老师的鼓励，就能正向成长。吸收正向教育的养分，2023年我们创作了「正能量卡」！

「校长，早晨！」这一句打招呼，配合挥挥手，来自一位特殊学习需要的中一同学，来之不易。从被动不理睬别人，到主动打招呼，转捩点是教他礼貌，他肯尝试，给他一张正能量卡。以后，每个清早，他都懂得跟我打招呼。

「正能量卡」是怎样的计划？若学生在品格、学业或服务表现优异，老师可以送学生正能量卡。5张正能量卡，可以申请换取一张「免留堂」金牌，不用留堂的学生可以选择换礼物。今年老师们更献新猷——「夹公仔机」，拥有5张正能量卡，就可以夹心爱的公仔。若学生获10张正能量卡，成为「正能量之星」，早会时颁发证书，以示嘉许。

另外，正能量卡纳入MAP（即Moral（品德）、Academic（学术）、Participation（参与））奖励计划的计分项目，正能量卡5张相等于1分。学校希望通过课堂学习、品德培养及校园生活，加强订立明确的目标，努力追求卓越（关于MAP计划，将来有机会，另文书写介绍）。

考测期间，我们开展「自愿留校温习计划」，安排老师陪伴及教导学生温习。若学生选择自愿3天留校温习，就获发3张正能量卡，如此类推。

「努力啊，上啊，冲啊，射啊，有正能量卡！」篮球场上，毕业的师兄在观众席向汗流浃背的师弟们大叫！

若学生改善欠交功课习惯、积极参与课堂、成绩进步、减少迟到、参与义工服务、参与各类比赛……老师会按个别学生的个别情况发正能量卡，以资鼓励！

在2023-24年，发出正能量卡总数共2120张，获正能量卡的有327人，获正能量卡证书的有39人；到了2024-25年，发出正能量卡总数增至2302张，获正能量卡的增至405人，获正能量卡证书的增至80人。

「正能量卡」，能鼓励学生正向改变。「正能量卡」，我们看见学生的笑容，看见学生的改善，看见学生的进步，老师们都感到快慰！

文：章蕾

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为基督教四方福音会深培中学校长。

延伸阅读：

邝永燊 - 从视学报告说好教育故事｜津中乐道

罗惠金 - 前事不忘，后事之师｜津中乐道

赵文浩 - 「陪伴与同行」的教育｜津中乐道