DSE 2026｜迎战文凭试 7招考生减压+家长6大支援贴士

DSE 2026｜即将于3月10日起开考的2026年DSE（香港中学文凭试）英文科口试，是考生首日迎战文凭试的日子。无论准备是否充分，面对这场DSE，考生或多或少都会感到紧张。考生的心态往往直接影响临场发挥。因此，在考试前适当调整心情与情绪，才能发挥出最佳水平，争取理想成绩。《星岛教育》特别整理7个有效减压方法，以及6项家长可做的实用建议，助大家以最佳状态迎接这场DSE的首场考试。

DSE 2026｜7招考生减压

考试在即，考生可尝试做以下7项事情，以减轻面对DSE的压力。

1. 调整心态，尽力而为最重要

告诉自己尽力而为就可，多肯定自己的努力与付出，回想已温习过的内容与掌握的技巧，自然增强信心，避免过度担忧结果。

2. 压力大时，找人倾诉抒发情绪

若感到焦虑时，不妨与信任的同学、老师或家人分享感受，说出来往往能即时缓解紧张。

3. 预留放松时间，练习静观或短暂抽离

每天安排短暂休息，做简单静观呼吸练习、散步或听音乐，让大脑「重启」。避免一直埋首温书，适时抽离有助恢复平静心情。

4. 运动释压，身心双赢

适量运动，如慢跑、瑜伽或简单伸展，有效减压，且能释放多巴胺，提升心情与专注力。

5. 调整生理时钟，适应考试作息

例如试场通常早上8:15报到、8:30开考，考生应提早调节作息，避免熬夜，养成早睡早起习惯。确保考前一晚充足睡眠，首日状态佳更有信心应对后续考试。

6. 「越温越慌」？转用自我小测检视进度

温习时若越读越惊，可为不同科目自制小测验，测试自己真正记得多少。针对弱项重点复习，逐步建立「我已准备好」的安全感。

7. 计时练习，考试更从容

担心时间不够的同学，建议复习时针对样本试题进行计时练习，这样能有效提升答题速度，也更有信心。



DSE 2026｜家长6大支援贴士

考试期间，家长应给予子女适切的支持，以下为6个支援贴士：

1. 不追问考试细节

考试期间，避免主动追问考试的具体内容或子女的表现情况，以免增加子女不必要的压力。

2. 尊重子女温习节奏

切勿质疑或批评子女的温习进度，应以正面态度陪伴，避免无意中打击他们的自信心。

3. 以食物传递爱

在考试期间，为子女准备平日喜爱的食物，透过细微的关怀表达支持与爱。

4. 亲子轻松运动

安排亲子共同运动，帮助彼此放松心情。

5. 肯定努力过程

告诉子女：「父母已看见你付出的努力，成绩只是过程中的一部分，并非衡量你价值的唯一标准。」让他们感受到被肯定与接纳。

6. 主动关心需要

主动关心并询问子女：「最近有甚么需要帮忙吗？」并清楚承诺会全力陪伴与支援，让子女知道他们并不孤单。

情绪支援网站/热线

坊间许多机构为DSE考生提供情绪支援的网站和热线，若考生需要帮助，记得主动寻求协助。

1.「陪我讲」DSE压力处理专页

网站：>>按此<<

2. 赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open噏」

网站：>>按此<<

3.「情绪通」精神健康支援热线

热线：18111(24小时)

4. 香港撒玛利亚防止自杀会

热线：2389 2222（24小时）

5. 香港青年协会「DSE 27771112」

热线/Whatsapp：2777 1112（周一至周六，14：00至2：00）

6. 明爱向晴轩热线

热线：18288（24小时由社工接听）

7. 中大24小时情绪支援

热线：5400 2055

