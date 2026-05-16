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我要赞佢｜车内吐痰冇公德心? 院车司机展现同理心：长者不舒服

好人好事
更新时间：08:00 2026-05-16 HKT
发布时间：08:00 2026-05-16 HKT

随着人口老化，长者院舍需要日益增加，部分行动不便的长者需要依靠院车出入，有院车司机从事工作逾10年，接送过不同类型的长者，有的卧病在床，有的行动不便要靠轮椅代步，但他坚持每次不假手他人亲自协助，出车前亦会检查车辆，确保长者安全出行。

担任香港圣公会将军澳安老服务大楼院车司机逾十年的邓浩龙（龙哥），每日工作重复刻板，主力接载接送院友往返医院覆诊，亦负责接载长者会员往返日间中心及居所。

为了确保每一个院友安全，龙哥坚持亲力亲为，一手一脚协助每位长者上下车，并仔细地锁稳轮椅。尤其在接载长者时，务必保持行车平稳，：「尤其是体弱、长期卧床的长者，身上难免有伤口。即使轻微的颠簸，他们不会喊痛，但我知道他们一定很不舒服。」因此他在转弯和煞车时尽量减慢车速，尽可能避免长者感到不适。

除了细心的驾驶技术，龙哥认为院车司机更要注重出车前细节。他记得有一次长者院友坐著高背轮椅上车，龙哥像往常一样锁好轮椅后，轻轻一推测试稳固度，却发现固定头颈的螺丝松脱，他随即与家属解释情况，并在出车前更换了轮椅，获到家属的肯定与认同。

长者在公众地方吐痰一般被认定是不被接受行为，但在龙哥眼中却认知是清理喉咙顺畅呼吸的理所当然动作，所以他每次出车会透过倒后镜监察，一发现院友们需要吐痰，会主动询问是否需要停车，并尽量放慢车速，让长者顺利完成吐痰，展现出高度的同理心。

龙哥坦言与院友的关系不止是司机和乘客，每程车更像是朋友，互相攀谈聊天，因为好多院友身边已没有家人，只有单独一个人被送来院舍，沉闷的生活需要聊天对象以解寂聊，通常他在行车途中主动询问「食了东西没有？」、「出入唔方便要小心啲」简单几句说话已令长者觉得被关心，若受到家属赞赏时更有动力坚持下去。
 

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