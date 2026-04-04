我要赞佢｜IT男前半生埋首电脑枱前 由基层文员做起晋升护老院院长

护老行业一向被指新手入行严重不足，但只要肯放慢脚步，亦有晋升机会。一名前半生与电脑数据为伍的IT男，由义工入职护老院舍打工，成功逆袭由基层文职逐步升职至院长，他寄语院舍就是一个家庭，能与院友建立深厚感情，亦能够在行业中安身立命，在职场发挥自己所长。

现任紫云间沁怡护养院院长的Marco，大学电脑系毕业、曾任珠宝公司程式设计员，更做过4年法律文员，擅长编写内部管理系统程式，早年工余做义工期间，偶然发现一间NGO安老院正在招聘文职人员，毅然跳出舒适圈，进入护老行业接受职场新挑战。

Marco前半生埋身电脑枱前与数据为伍。(受访者提供)

Marco欢迎年长员工应聘护老行业，认为长者人生阅历可以老带新。

Marco投身护老行业的渊源由做义工开始。

Marco希望放慢脚步，于是便有转职念头，他乐于与长者打成一片。

由于拥有电脑相关专业经验，Marco很快便发现院舍的「短板」。「护士和姑娘们照顾长者非常专业，但面对电脑往往束手无策。」Marco 笑言，换电脑、系统故障，甚至简单的操作问题，他都亲力亲为解决，成为同事眼中的「救火队」。

他来到紫云间沁怡护养院担任行政经理期间，他更发现传统院舍在单据纪录上的不足。「以前很多单据纪录比较散乱，翻查困难。」Marco发挥昔日写编程的逻辑，引进新系统将行政工作数码化、系统化，既减轻了前线同事的行政负担，让管理层能更精准地掌握资源进行调配。

十多年多的安老服务经验，让Marco由文职逐步晋升至行政部门主管，并在一年多前荣升为院长，统筹行政及护理运作。他希望投身安老行业，用理性的逻辑思维优化院舍运作，更用感性的心，将这里打造成一个温暖的大家庭，亦同时欢迎年长员工投身行业中。「长者员工拥有丰富的人生阅历和工作经验，这些是年轻人最欠缺的。」期望让年长员工将经验分享给年轻一代，互相补足。

