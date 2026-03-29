我要赞佢｜诊所姑娘「三失」跌入人生低谷 凭一门手作连系人心也治愈自己

一名诊所姑娘，因新冠疫情变成「三失」，失业、失恋、失去人生方向，更因「生蛇」陷入人生低谷，其后她决定由低处逐步爬起，努力进修，包括参加非牟利机构的「妇女创业支援计划」，成功找回人生正向轨迹，有一个美满的家庭，透过瑜伽导师、兴趣班导师、网店店主等不同身份充实自己，她希望利用自己经历鼓励其他妇女同样找出自己一遍天。

「很开心我嘅手作可以连系到唔同人。」现为自由业工作者的43岁Candy，翻开一张张经过拼贴加工、写有温暖字句的祝贺卡，脸上溢出幸福的笑容。笑容背后，她坦言曾一度感到迷失，早年做过7年诊所姑娘，惜疫情来袭，顿变「三失」青年，失去工作、感情，又发现「生蛇」，人生的出口像被堵住了。她其后到竹篙湾检疫中心任职接待，却意外认识到从事不同行业的人，感悟到人生原来可以充满可能性，令她开始探索将自己兴趣发展成事业的可能性。

她一边厢经营手写卡网店，并进修不同技能及手艺，例如考取瑜伽导师牌、学习轻粘土、和谐粉彩画等，另一边厢组织了家庭、生儿育女，在人生路上营营役役。直至二三年，她觉得孩子长大了，可以慢慢从家庭中抽身，重新专注于自己，加上家人身体力行地支持，于是参加了家福会「女创奇迹——妇女创业支援计划」，一年内参加近30节工作坊，内容涵盖认识自我、订定创业方向，以及营销宣传、拍摄录影技巧等等，她指收获匪浅，「了解到卖手写卡，喺市场上会遇到好大挑战，始终唔系生活必需品，反而上堂学到嘅带班技巧，令我转型至教人做手作；透过手作这个媒介，唤醒重视人与人之间嘅关系，将唔同圈子嘅人都拉埋一齐。」



除了举办工作坊，计划还特设市集或嘉年华，让一班妇女学员应用所学，让她们直接接触顾客和感受市场反应，「当时我哋分四个主题小组，好似有『手工组』及『天然产品组』，会互相俾意见，点样再做好啲」，她欣赏上堂时间切合妇女的日程，好利用早上凑孩子上学后的空档时间增值自己，「重新找回被欣赏、被需要嘅感觉」，至今妇女们之间仍保持联络，在创业路上互相扶持。



性格乐天的Candy举手投足富有感染力，「我鼓励小朋友跳出框框咁去整手工，家长喺身边都放开怀抱，加一笔一划，一齐参与；开班前后有少少时间，我会同班老友记寒暄吓、影吓相。」她深信手作可作为情感抒发的出口，参加者的情绪回复平静后，这份安定亦悄然惠及他的家人朋友。目前她于家福会恒常教授妇女做瑜伽，又不时与不同机构合作举办亲子、长者及儿童手作兴趣班，「虽然未至于全程投入创出一番事业，但以自由业身份发展到自己兴趣，帮补少少家计，都带俾我好大满足感！」



家福会注册社工林佳琪表示，Candy并不是单一的成功例子，计划已举办两届，培训出45位学员，她们均赞同计划让她们学到基本的营商知识及技能，过程中加强自我认识及肯定自我，有助发挥所长。家福会将于四月举办具有创业元素的课程，有兴趣报读人士请浏览家福会妇女及家庭成长中心Facebook专页‧