我要赞佢｜长洲跌伤大学生向3位小学生道谢 亲撰信件：你们是小英雄

长洲圣心学校三名小学生日前协助一名受伤行山客报警，善行被全城激赞，事主经治疗回家休养，周二(3日)下午偕家属特地由港岛乘渡轮至长洲返校，亲自向3名学生亲手送赠感谢信及零食回馈，并为三人即将进行的呈分试打气加油。

今日下午2时许，受伤姓李男事主乘长洲渡轮至圣心学校，联络三名学生的六年级班主任，双方再度正式会面，事主亲自向三名学生道谢，并送上朱古力、紫菜及一副桌上游戏作答谢。校长黄良凯引述事主回忆事件指，当日独自行山并非故意抄小路，在北眺亭「突然晕一晕」才由大路跌至小路旁受创，而送院时当刻尚未完全清醒，直至经直升机由长洲医院转送玛丽医院后，才获悉学生送赠紫菜外，还有朱古力等零食以提升血糖，故今次回赠相同食物以报答对方当日帮助，亦为三人在即将举行的呈分试中打气加油。

事主搭船返长洲学校亲谢恩

善行互动循环玉成美事

校长又引述事主伤势指，学生当日见到事主下巴大量流血染湿衫裤，左手骨折并且藏有碎骨，经手术后骨折处已复位，下巴亦仅贴上一块胶布，学生很开心见到事主外观已无大碍，待2个月后有望完全康复，他又乐见学生与事主良性互动，学生无私帮助受伤事主不求回报，事主特地到来回谢，表明日后学校有什么需要帮忙的地方，他愿意出一分力，成就一宗好人好事，希望以此教育学生，「 原来一个小小的举措，可以给了一个很大的回报和惊喜给学生们。」

由事主亲自撰写的感谢信中提到，经手术后康复情况良好。他醒来后一直挂念三位「小英雄」，直言若没有他们当天的帮助，后果不堪设想。这份见义勇为的精神，值得所有人学习。他衷心感谢三位勇敢善良的小朋友，其善行充分体现学校校训「信、望、爱」的精神——热爱生命、关爱他人、持守真理，同时亦感谢家长和学校教导出如此优秀的孩子。

事发大年初四（20日）下午约4时20分，一名男子行至长洲家乐径北眺亭附近时，不慎失足堕地致左手骨折及下巴重创流血，刚巧长洲圣心学校三名学生路过上址，目睹伤者情况后冷静报警，清晰向警方报出确切位置，并在等待救援期间为伤者送上零食打气，坚持留守伤者送上救护车后才离开。家属事后发文感谢寻人，并称赞三名学生是「香港嘅骄傲」。三名学生善行被全城激赞，更获星岛新闻集团颁发「我要赞佢」最值得表扬学生计划嘉许，成为「我要赞佢大使」。

