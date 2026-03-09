我要赞佢｜退而不休坐镇北区医院义务弹琴 91岁钢琴婆婆：我哋医治病人心灵

在北区医院熙来攘往的大堂里，总会定时传来一阵阵清脆悦耳的钢琴声，为原本严肃的环境注入一股暖流。弹奏者是一位年长的银发婆婆，她专注于黑白琴键之间，流露出优雅的艺术家气质。而这位婆婆的演奏片段不时在社交平台上广为流传，吸引了众多网民的目光。《我要赞佢》访问了现年91岁的Cindy婆婆，原来她是一名退休中学音乐老师，她形容音乐是自己一生挚爱，如今退而不休，每周5日在医院担任义务钢琴师，期望为病人与前来探病的家属带来心灵上的疗愈和慰藉。

执教鞭近四十载 九旬退休教师医院奏响人生新乐章

Cindy婆婆的演奏片段在社交平台上广为流传，吸引了众多网民的目光。不少人留言表示，每次听到她的琴声「都会会心微笑」，更对她这个年纪仍能完全无需看谱弹奏的功力感到惊讶。有网友甚至推测，这位仪态万千的婆婆「以前一定系书香世家嘅大小姐」。Cindy婆婆接受《我要赞佢》的专访，就将她的人生故事，一一娓娓道来。

Cindy婆婆琴技了得，又总是笑脸盈盈，完全想不到已年过九旬。她分享说，自小对音乐抱有浓厚兴趣，她的母亲便亲自教导她弹奏钢琴与阅读五线谱，为她的音乐之路打下基础，后来她更成功考取了相关的音乐等级。22岁大学毕业后，她开始在中学的教学生涯，除了教授音乐外，也兼教英文科，春风化雨38载才退下教席。

Cindy退休后跟随女儿前往加拿大生活，但居住一段时间后，仍怀念香港的气候与环境，因此决定回港安享晚年。3年前，回到北区医院复诊时，偶然发现了这架钢琴，她觉得不能浪费，于是决定每天过来义务弹奏。

除非打风下雨，不然她在下午四点到五点四十五分之间就会出现在大堂弹奏，目的是让前来就诊的病人或探访家属心情能够舒畅一点。她认为，「医院可以医治病人身体，我哋可以医治病人的心灵」。

自幼遗传父亲运动基因 笑称「只有骨质疏松」

虽然Cindy年过九旬，仍然精力充沛。当问及保持年轻的秘诀时，她幽默地说是继承了父亲热爱运动的基因，并笑称，「好感恩我身体好健康，只有一些骨质疏松。」她提到，两岁时就开始学游泳，中学教学工作虽忙碌，每天仍坚持游一千米。虽然现在已没有每天下水，但她仍坚持每朝动动手脚，日常保持适量运动。

一曲《念亲恩》惹男儿泪 乐队伙伴共谱医院暖心协奏

Cindy提到，她在这里弹琴已经三年，期间也遇到过不少难忘事情。她忆述，曾经有一位四十岁左右的男士，聆听她弹奏《念亲恩》时竟然泪流满面，她还递给他一张纸巾。很多人专程来听她弹琴，她说，「佢哋唔舍得我走，会叫我弹多几首再走」。她觉得这份工作意义重大，又可以悦己悦人。

在北区医院弹琴的这几年里，婆婆除了累积不少粉丝外，还结交了一群志同道合的朋友，大家共同组成乐队，例如吹口琴的陈先生、负责带领崇拜与弹琴的小梅老师，以及从事护理工作的Ada，她负责演唱，各自发挥专长，让整体音乐更加丰富多彩。

北区医院聚义工奏乐 望为病人送温暖

其实，除了这批热心人士外，北区医院长期组织多场音乐义工活动，旨在为病人带来欢乐。健康资源中心助理社会工作主任李嘉欣女士指出，这些表演自二零二三年的疫情开始，逐步吸引各界志工加入，与医院共同服务病人。

再者，院内亦汇集不同岗位的同事，甚至前任院长与现任院长也会在午餐时间一同出现在舞台上，为病人提供音乐表演，让他们在来院就诊时不仅得到身体治疗，也能感受温暖与希望。

不知道大家身边又有没有遇过像Cindy 一样精灵可人的老友记呢？欢迎在下方留言讨论。