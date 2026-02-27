Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要赞佢｜救行山客获《我要赞佢》嘉许 长洲圣心学校「小英雄」 ：认为正确的事就要做

好人好事
更新时间：18:35 2026-02-27 HKT
发布时间：18:35 2026-02-27 HKT

长洲圣心学校三名小学生日前协助一名受伤行山客报警，让事主及时送院治疗，善行被全城激赞，更获星岛新闻集团颁发「我要赞佢」最值得表扬学生计划嘉许，成为「我要赞佢大使」。救人「小英雄」谦称当日只想帮人，仍记挂大哥哥的伤势，希望他早日康复；巧合的是，该校是《我要赞佢》最值得表扬学生计划参与学校之一。而校长指自参与项目后推广赞美文化，并向学校全体家长及网上公开表扬学生的善举，让这种无私助人的文化在校内、学界以至社会传扬开去。

事发上周五（20日）下午约4时20分，一名男子行至长洲家乐径北眺亭附近时，不慎失足堕地致左手骨折及下巴重创流血，刚巧长洲圣心学校三名学生路过上址，目睹伤者情况后冷静报警，清晰向警方报出确切位置，并在等待救援期间为伤者送上零食打气，坚持留守伤者送上救护车后才离开。家属事后发文感谢寻人，并称赞三名学生是「香港嘅骄傲」。

现时就读小六的学生陈澋羲回忆事件称，他与同班同学僖童及謦诚，平时有相约行山的习惯，事发时三人登顶后正回程途经北眺亭，发现有一名男子瑟缩在大石旁，细看发现对方下巴流血不止，血迹染满上衣及裤管，对方当时正打电话尝试报案求助，由于人生路不熟，无法清晰讲出定位。

三人于是各司其职，由他与报案中心沟通，謦诚则使用手机Google map找出确切座标，僖童则慰问对方，并关心递上纸巾拭血，又送上紫菜防止对方血糖低晕倒，直至大约个多小时后救护员到场才离开。面对事主家属及全城市民的赞赏，他谦称只是「心目中认为对的事就去做，因为助人为快乐之本。」

相关连结:行山男跌倒骨折浴血 长洲圣心学校3小学生送紫菜安慰兼代报警 伤者：临危不乱胜成年人

另一位救人女同学僖童则称，当日与伤者分别后未有任何联系，直至父母在网上发现其家属感谢他们帮忙，经讯息沟通后获悉对方手术后情况已稳定下来，才放下心头大石，「希望大哥早日康复，以后唔好一个人行山。」

学校参与《我要赞佢》计划推广赞美文化

圣心学校校长黄良凯表示，同学们当晚透过WhatsApp向班主任讲述事件，他获悉后即晚已向全体家长发公告称为三名学生各记小功一个，稍后再借事件教育全校学生竖立良好品德。

他又提及，学校自从参与星岛新闻集团《我要赞佢》最值得表扬学生计划后，在校园推广赞美文化，鼓励学生做好人好事，希望借着今次表扬学生的好人好事，鼓励整个学界以至年青一代更关心社会，为香港注入正能量，因为相比成绩优异，做一个善良的人更重要，将来一定能贡献社会及国家。

