我要赞佢｜新春多元互动送暖入社区 盼为1,400基层家庭及宏福苑受灾户带来正能量

农历新年既是传统节日，更是传递关爱的好日子，有团体组织过百名义工走入社区，为1,400名基层人士、儿童、长者及宏福苑受灾人士举办团年聚餐、上门探访及种植工作坊等多元化活动，令他们感受被支援及关怀，促成社会共融。

信和集团今年联同13个社区伙伴，集合过百名义工队成员，日前邀请近200位长者，齐聚香港黄金海岸酒店享用团年午宴，并由义工在旁陪伴制作贺年饰物、参与趣味游戏，感受新春的热闹气氛。

除此之外，义工队曾与房屋局副局长戴尚诚一同探访「普绿轩」过渡性房屋居民，并先后走访筲箕湾、深水埗及红磡的社区客厅，以及前往深水埗区探访㓥房户，为他们送上福袋及慰问，希望将节日暖意带到社区不同角落。

集团旗下综合绿色社区项目「一喜种田」亦特别为大埔过渡性房屋项目「善楼」的居民举办兰花种植工作坊，吸引20多户家庭参与，当中大部分是受宏福苑火灾影响而迁入的居民，兰花盆栽既为暂居环境增添节日色彩与希望之余，亦顺道疏解离开家园带来的郁闷感。

信和集团慈善事务董事暨黄廷方慈善基金董事黄敏华女士表示，义工队希望透过多元互动，为经历变迁的家庭带来一点温暖，为长者及基层儿童带来欢乐，让大家都能带著希望与正能量，迎接新一年。

