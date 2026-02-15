我要赞佢｜《我要赞佢》福字挥春 携手与民青局落区派发传递正能量

为传扬善心、凝聚社会正能量，星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」早前举行年度旗舰活动，1142人包括「我要赞佢大使」、校长、老师及嘉宾等一同挥毫写福字，创下「最多人同时写『福字』推广赞美文化」的世界纪录。星岛新闻集团将学生书写的「福」字制成新年挥春，携手民政及青年事务局（民青局）分发予民政处、关爱队、区议员等落区派发，有观塘新春巿集租户及街坊收到挥春后得悉缘由，大赞意义非凡，福气满满。

这个特别设计的「福」字挥春，日前除了派发予300间参与学校及随《头条日报》附送外，再携手民青局将部份挥春送递至黄大仙、观塘、屯门、东区、西贡五区民政处，再透过当区关爱队及区议员转赠街坊送福进万家。

手写祝福化身最暖社区礼物

其中观塘区议会于龙腾观塘新春夜市开设摊位，除了向入场巿民免费派发财神海报及即场体验拓印挥春外，「福」字挥春亦由当区区议员亲手送赠给街坊。现场所见，区议员手持挥春一边向租户称「福到，送个破世界记录的挥春畀你，加油呀！」另一边则沿巿集走廊向入场巿民逐一派发，他们接过挥春后均喜气洋洋，连声感谢及合照。

居住翠屏的街坊黄小姐，从区议员介绍下得悉「福」字挥春凝聚学生的祝福，连声指活动有意义。她表示，现今新一代在温室中长大，难以理解社会底层实况，认为活动以推广赞美文化为主旨，能引导学生多关心社会上不同需要的人士，促成社会共融。

联同一班同学在巿集摆档创业的礼贤会彭学高纪念中学17岁黄同学称，自己没有参加过创世界纪录活动，将数百学生写成合制成挥春送赠租户及巿民，既增加新春巿集的热闹气氛，亦传递善意，让小学生写挥春转化成祝福社区的实际措举，做法非常正面。

议员:由口号变行动的最佳示范

有份参与「派福」的区议员曾荣辉表示，今次派发的福字挥春，并非一张单纯红纸或普通印刷品，而是由「我要赞佢大使」一笔一画亲手写成，既盛载着跨代共融的心意，将正能量由口号变为行动，更是官、商、民的良好协作示范。

他进一步指出，活动由星岛新闻集团发起，教育局、民青局、文体旅局三位局长担任主礼嘉宾，再由恒基、华润赞助，继而将印制好的挥春成功落户龙腾夜市派发，正正是凝聚社区的新建设模式。

另一区议员李嘉恒表示，新春巿集是人流较集中的地段，较一般社区设施更容易透过场内热闹气氛，让巿民感受到祝福及关爱，再由巿集做起点扩展至全个社区，而议员及关爱队亦可接力将挥春的祝福带给隐蔽长者，接纳善意，创造一个互助互爱的社会氛围。

