我要赞佢｜基督教中心幼稚园暨幼儿园设「宠爱阁」 幼儿照顾锦鲤鱼培养责任感

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

基督教中心幼稚园暨幼儿园林雅绮老师及陈如妹老师撰文，分享学校「宠爱阁」，旨在让幼儿亲自照顾锦鲤鱼，培养责任感与同理心，从中获得成就感和满足感。

以下为全文：

我们的学校设立「宠爱阁」，旨在让幼儿亲自照顾锦鲤鱼，培养责任感与同理心，从中获得成就感和满足感。

幼儿会轮流负责喂食锦鲤鱼，定期记录其观察和喂食情况。他们在照顾动物的过程中学会了如何负责任地执行每一项任务，并深刻理解到自己的行为会影响到动物的健康与幸福。

幼儿在照顾锦鲤鱼中获得满满的心得和感受，亦会在喂食后静静地观察，表现出对生命的尊重和关心。

老师和幼儿们亲手布置校园「宠爱阁」—观鱼阁。

学校同时亦邀请「动物守护‧社区大使」计划的狗狗们与幼儿互动，幼儿能从中学习如何与动物建立良好的关系以及照顾动物，并学以致用喂养锦鲤鱼当中，幼儿开始学会理解牠们的需求。他们能够更敏感地察觉动物的状态，进而表现出更多的关心和照顾，这在幼儿的日常互动中也有明显的体现，促进了他们对动物保护的意识和尊重生命的态度。

「我很喜欢喂锦鲤！每次看到牠们游来游去，就觉得好开心!我觉得我在帮助牠们，让牠们吃得饱! 」

「喂鱼的时候，我学会了怎么分配食物。我知道不能一次给太多，这样牠们会太饱。我会慢慢撒，让每条鱼都有机会吃。」

幼儿在照顾锦鲤鱼中获得满满的心得和感受，我们留意到幼儿与锦鲤之间建立了情感连结，许多幼儿亦会在喂食后静静地观察，表现出对生命的尊重和关心。

照顾宠物是一项需要耐心和爱心的使命，希望大家在未来能继续关心动物。学校亦期待通过持续的评估与改进，将这教育理念深入每一位幼儿心中，让他们在关爱动物的同时，也能成为对社会和环境负责的公民。希望未来能有更多学校共同推动动物关爱教育的发展，培养出更多有爱心、有责任感的孩子!

