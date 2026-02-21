我要赞佢｜从云南深山到东非烽烟地 红十字会人道奖牙医14年「追痛」之旅

香港红十字会颁发的「香港人道年奖2025」中，香港大学牙医学院儿童齿科临床助理教授林珮盈医生获颁「香港人道新力量」奖，表彰她将牙科专业转化为跨越地域与群体的人道实践。

林医生的人道旅程始于2012年求学时期。当年她跟随教授远赴云南偏远山区服务，首次目睹资源匮乏地区儿童因缺乏基本口腔护理而承受的痛苦，从此点燃她投身人道牙科服务的初心。此后3年，她主动组织牙科同学组成义工队，深入福建与广西的孤儿院及特殊学校，为自闭症与脑瘫儿童提供牙科检查与治疗。这些孩子往往因沟通困难而恐惧看牙，林医生耐心以游戏化方式建立信任，让治疗过程化为温馨互动。

香港大学牙医学院儿童齿科临床助理教授林珮盈医生获颁2025年「香港人道新力量」奖

香港红十字会举行「第十八届香港人道年奖」颁奖典礼，嘉许9位来自不同界别的得奖者。大会提供

香港红十字会主席刘楚钊致辞时表示，人道精神不仅是一份关怀，更是一种行动。

不止治病 致力为下一代培育仁心

2022年起，林医生加入「香港预防齿科学会」，将服务范围扩展至本地弱势群体。她定期走进安老院舍，为行动不便的长者提供义诊；亦参与难民支援计划，为因战乱流离失所的儿童检查口腔健康。她更带领港大牙医学生远赴东非及难民营，在资源极度有限的环境下，为当地儿童进行牙齿治疗与卫生教育。「牙痛看似小事，却可能让孩子无法进食、专注学习，甚至影响自信，」她强调，「守护一口健康牙齿，亦是守护孩子成长的尊严。」

林医生的贡献在于「传承」—她不仅亲身服务，更致力培育具人道使命的下一代牙医。在教学中，她将海外服务经验融入课堂，鼓励学生思考专业的社会责任；更亲自带领学生参与本地及海外义诊，让年轻牙医在实践中体会「医者仁心」的真谛。

从云南山区到东非难民营，从孤儿院到安老院，林珮盈医生以一口牙齿的微小切入点，展现青年专业人士如何将技能化为桥梁，连结被遗忘的角落。她的故事印证：人道精神不在于规模宏大，而在于愿意为那些「无声的痛苦」多走一里路。这份以专业为舟、以同理心为桨的实践，正是香港青年贡献社会动人的缩影。