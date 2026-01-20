我要赞佢｜深水埗手机维修店连环出招变「长者救星」 店主：帮到人有个开心的一天

在深水埗经营手机维修店的Angus，一直有义务帮长者维修旧DVD机及电子器材，日前有「老友记」拿手机到店内维修，Angus见长者疑似与骗徒对话，提醒她们要提防网上骗案，因而被封「长者救星」。

Angus将帮助长者的影片上载到社交媒体，希望令更多人愿意为长者行善。他乐于助人的精神，亦成为今集「我要赞佢」的主角。

Angus的手机维修店开了8年，近年开始拍摄一些店舖日常，放在社交平台。深水埗区较多高龄人口聚居，Angus了解到不少「老友记」面对手机或其他电器需要维修时，都会感到无助，「他们说很少店舖会帮助他们，子女亦未必有时间或耐性处理。」

早前，一名婆婆拿着损坏的DVD机，来到Angus的手机店舖，语气徬徨的问他能否维修，又形容该部DVD机对她十分重要。Angus虽然不懂维修DVD机，但抱着助人为乐的心态尽管一试，「我就尝试打开部机看看，最后都帮她修复了，她很开心，我也乐上一整天。」

除义务帮长者维修电器，Angus还化身「防骗先锋」，提醒长者避免受骗。Angus透露，日前有两名婆婆来到店舖，要求他帮忙在手机安装投资应用程式，又透露以「先存款，后提款」的方式进行投资，他得知婆婆前后已转帐了3万元给骗徒。Angus知道她们遇上骗徒，劝止对方不要入钱，但两位婆婆总是不信，坚持要安装程式。

Angus决定尽力删除了一些相关资料，希望婆婆无法再接触他们，能够止蚀。」可惜的是，Angus帮到第一次，帮不到第二次：没多久婆婆又再拿着电话到他店舖，又嚷着要认证和存款。

Angus协助长者免费修好DVD机，以及提醒长者慎防被骗的影片上载到社交媒体后，被网民疯传转载，至今影片浏览量已逾百万次点击，更有5万人赞好。



Angus指将影片放上网，本来希望宣扬助人为乐的态度，没想到自己变成为「长者救星」，又被网民封为「手机维修界KOL」。他坦言，没想过自己小小的举动，会有这么多人支持，「做生意当然要赚钱，但可以帮到无助的长者，自己亦很开心。」

他又寄语其他维修手机店舖的同业，长者对科技用品认识不多，遇到他们求助不要嫌麻烦，尽量帮忙，「无论你做各行各业都好，电话也好做其他行业也好，都可以发放更多正能量给香港。」