少数族裔及基层家庭 获油尖旺南分区委员会「带团」提早感受圣诞

好人好事
更新时间：20:57 2025-12-23 HKT
发布时间：20:57 2025-12-23 HKT

圣诞节是普天同庆的日子，任何家庭都有享受节日喜庆的权利。油尖旺南分区委员会日前伙拍支持由西九文化区主办、油尖旺民政事务处协办的「西九圣诞小镇导赏团」，带领区内少数族裔及基层家庭，游览西九圣诞小镇的限定活动，让他们提前感受圣诞热闹气氛。

活动包括于留白Live House享用圣诞下午茶、游览「西九圣诞市集」并探索不同特色摊位，以及体验「西九圣诞森林」，穿梭于12米高巨型圣诞树与超过60棵圣诞树构成的圣诞森林，最后导赏团安排「圣诞树叶心意卡工作坊」，让参加者在节日前写下祝福的心意。

油尖旺南分区委员会日前带领区内少数族裔及基层家庭，游览西九圣诞小镇限定活动。
少数族裔家庭在活动中感受热闹开心的气氛。
活动参加者包括区内少数族裔家庭及基层家庭。
基层家庭及少数族裔家庭提早感受圣诞节日喜庆气氛。
其中一位参加者表示，活动让他感受到简单的平安和幸福已是节日的最大祝福，希望许下的祝福心意能为社会带来正能量。

南分区委员会江正本主席表示，希望藉活动凝聚温暖，感染少数族裔及基层家庭参加者一同为社会带来祝福，未来将继续为不同家庭受众提供支援，并以爱和关怀携手凝聚社会力量，体现社会责任。
 

