我要赞佢｜佛教筏可纪念中学宠爱阁饲养犬只 让学生领悟照顾生命是持续付出与承诺

好人好事
更新时间：07:00 2026-01-07 HKT
发布时间：07:00 2026-01-07 HKT

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

佛教筏可纪念中学曾治平老师撰文，分享学校成立宠爱阁，不只是动物们的家，更是学校实践生命教育、培养责任与同理的起点。

全文如下：

在校园一角，我们有一座小小的「宠爱阁」。那里不只有小狗的蹦跳、蝉儿的低鸣，更有一群孩子温柔的目光与轻巧的脚步。这不只是动物们的家，更是我们实践生命教育、培养责任与同理的起点。

「宠爱阁」从成立之初，便承载著更深的教育使命。我们希望学生不仅是「观看」动物，更是「理解」生命。每一天，从喂食、清洁到观察犬只行为，都由老师和学生轮值负责。他们学习认识犬只食物、留意犬只的日常及排泄物、清洁犬只及犬舍……这些看似微不足道的工作，实则蕴含著深刻的责任教育——照顾一个生命，从来不是随兴之事，而是持续的付出与承诺。

学生在「宠爱阁」学会的，不仅是知识，更是态度——对生命的尊重、对责任的承担、对弱小的同情。

我们见证了许多改变。曾有一位学生，起初对值日工作不甚了解，直到有一次，她负责的小狗因为她的疏忽而显得躁动不安。在老师的引导下，她开始多了解、多关心，与小狗互动多了，发现小狗喜欢被轻抚颈毛，也害怕突然的声响。从那天起，她不再只是「完成任务」，而是真正开始「理解」另一个生命的需要。她说：「我从来不知道，照顾一个生命，需要这么细心。」这样的觉醒，远比任何课本上的教条来得更有力。

学生在宠爱阁照顾犬只。

「宠爱阁」也是一面镜子，照见学生心中的柔软与善意。学生透过参与「动物守护•社区大使」的计划，学习怎样照顾犬只、领犬技巧等等。过程中让同学体验与狗狗相处，带领狗狗作义工服务，让生命教育不再抽象，而是具体体现在每一天的互动中。

愿每一个走进「宠爱阁」的同学，都能带走一份尊重与同理心。愿我们继续以这方小小天地为下一代带来「众生平等•人宠共融，尊重生命•善待生命」这信息。

