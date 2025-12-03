我要赞佢｜中华圣洁会灵风中学宠爱阁 学生参与动物救援展现同理心

为鼓励市民协助打击残酷对待动物的行为，警方积极推展「动物守护．社区大使」计划 (Animal Watchers Programme) ，计划支持学校成立校园动物阁「宠爱阁」，让学生从小学习爱护动物。

中华圣洁会灵风中学王凯民老师撰文，分享学校设立宠爱阁，除了能让学生学习到不同的知识和态度外，更难得的是能展现到同理心和人性光辉的一面，亦让师生在繁重的生活中，得到一些疗愈。

全文如下：

中华圣洁会灵风中学其中最为人熟悉的一面，就是我校的环境教育课程，当中主要透过饲养水母，将生物科知识、环境保育、价值观教育和生命教育连结一起，让学生在体验饲养过程中学习不同的知识。而除了在校内推广外，我校也曾协助多间友校设立环境教育相关的校本课程，亦设置不同摊位和工作坊，让公众认识保育动物的重要性。

随著水母课程的发展，校内师生对动物保护的意识和气氛都有所提高，学校亦开始引进不同的动物，包括陆龟、鬃狮蜥，甚至蜜蜂。蜜蜂是首先在我校的环保种植园发现，机缘巧合下得知这些是中华蜂，除了不会主动攻击人类，更能够对环境有帮助及生产蜜糖。得知这消息后，我校在蜜蜂义工协助下，将蜜蜂带到天台饲养，现时已由原先的一箱繁衍至十箱。学生能够在克服恐惧，拿起满布蜜蜂的巢板，清理蜂箱，实在勇气可嘉。

学生们曾在学校中发现只出生两天的奶猫，大家都在小息时纷纷争着喂奶，展现爱心。

学生克服恐惧，拿起满布蜜蜂的巢板，清理蜂箱。

除了领养动物外，学生们更进一步，进行动物救援的工作。有一次，学生在进行野外考察时，发现一只非本地物种的石金钱龟被放生到郊外，在考虑到石金钱龟自身安全以及对本地生态可能造成的威胁下，学生二话不说，将该龟救起并带回校照顾。另外，同学们亦曾在学校中发现三只幼猫，其中一只更是只出生两天的奶猫，他们在小息时纷纷争着喂奶，清理大小便，展现爱心。最后三只猫猫都快高长大，分别由老师和同学领养回家。

宠爱阁的展立，除了能让学生学习到不同的知识和态度外，更难得的是能展现到同理心和人性光辉的一面，亦让师生在繁重的生活中，得到一些疗愈。

