Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google在港推AI代理Gemini Spark 可后台全天候运行执行任务

投资理财
更新时间：16:23 2026-07-29 HKT
发布时间：16:23 2026-07-29 HKT

Google今日（29日）宣布在港推出Gemini Spark，为一个可全天候在后台运行的AI代理，能根据用户指示执行复杂任务，以节省时间。目前香港Google AI Ultra订阅者已可使用该代理，而公司将于未来数周逐步扩展至香港Google AI Pro订阅者。

使用者可自行决定是否开启

Google表示，Spark由模型Gemini 3.6 Flash驱动，并在Google云端基础架构上运行，无须任何设定即可连结Gmail，Google文件及Google简报等Google Workspace工具；即使用户关上笔记型电脑或锁上手机，Spark仍会在后台继续运作。

公司进一步指出，使用者可自行决定是否开启Spark功能，以及其可连结的应用程式，而系统设计在执行进行交易或发送电子邮件等较高风险操作前，亦会先征求用户同意。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
4小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
3小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
22小时前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 网民纷纷上传各地灾情画面︱不断更新
02:32
熊本地震｜死亡人数升至13人 中国外交部：对遇难者表示哀悼︱不断更新
即时国际
1小时前
台风白海豚正往日本方向前进。
01:36
熊本地震｜「白海豚」成超强台风  直扑九州或影响救灾？
即时国际
4小时前
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
全港10大西饼店长者优惠！乐悠咭/长者咭买面包高达9折 东海堂/圣安娜/A-1 Bakery
饮食
2026-07-28 17:27 HKT
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
02:32
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
社会
6小时前
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
饮食
4小时前
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
01:29
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
影视圈
3小时前
熊本7.1级地震｜游日港女亲历地裂「飞砖撞嘴」 徬徨独游遇同乡「神救援」 网民泪推：香港人守望相助｜Juicy叮
熊本7.1级地震｜游日港女亲历地裂「飞砖撞嘴」 徬徨独游遇同乡「神救援」 网民泪推：香港人守望相助｜Juicy叮
时事热话
7小时前