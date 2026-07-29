Google在港推AI代理Gemini Spark 可后台全天候运行执行任务

Google今日（29日）宣布在港推出Gemini Spark，为一个可全天候在后台运行的AI代理，能根据用户指示执行复杂任务，以节省时间。目前香港Google AI Ultra订阅者已可使用该代理，而公司将于未来数周逐步扩展至香港Google AI Pro订阅者。

使用者可自行决定是否开启

Google表示，Spark由模型Gemini 3.6 Flash驱动，并在Google云端基础架构上运行，无须任何设定即可连结Gmail，Google文件及Google简报等Google Workspace工具；即使用户关上笔记型电脑或锁上手机，Spark仍会在后台继续运作。

公司进一步指出，使用者可自行决定是否开启Spark功能，以及其可连结的应用程式，而系统设计在执行进行交易或发送电子邮件等较高风险操作前，亦会先征求用户同意。