国家补贴2026｜银联推新登记安排 港人免绑内地手机 本地银行卡可领取 最高悭2万人民币 即睇4步申领教学

国家补贴2026｜银联国际独家推出港澳居民享受国家消费品以旧换新行动（国补），由即日起至12月底或名额用罄为止，港澳居民可透过云闪付App，使用回乡证、港澳本地银联卡及本地电话号码完成资格申领程序，毋须再使用内地银联卡及内地电话号码，以在全广东省指定线下商户购买数码及家电产品。

银联国际港澳台大区副总裁李兆丰表示，本次优化国补计划的登记安排，不仅显著降低港澳居民参与门槛，有助进一步释放跨境消费潜力，促进内地与港澳的人员往来及消费交流。

国家补贴2026｜港澳居民国补申领4步教学

根据公布的登记流程，由即日起至2026年12月31日（或名额用罄为止，以较早者为准），香港及澳门居民只需登入「云闪付App」，按照指示以中文输入以下有效资料，完成身份核验及资格登记后，即可领取相关补贴资格。消费者随后可使用银联各类支付产品，前往全广东省指定的线下商户购买数码及家电产品。

【第1步】下载及注册： 下载并打开「云闪付App」，使用香港电话注册帐户。

【第2步】绑定及实名认证： 按照指示，绑定手上银联卡，再上传回乡证完成实名认证：

✅ 有效回乡证 ✅ 港澳本地电话号码 ✅ 港澳本地银联卡（信用卡或扣帐卡）

【第3步】进入国补专区选择地区： 在App内找「国补」专区，选择要消费的区域例如「广东地区（除深圳）」或「深圳 地区」，再拣选打算购买的产品种类。

【第4步】领取补贴资格券： 完成身份核验及资格登记后，即可取得对应产品的补贴券或资格标记。在广东省或深圳指定线下实体门店使用云闪付App扫码付款，系统会即时自动扣减。

国家补贴2026｜涵盖16类电子产品

国家补贴2026｜补贴范畴、资格要求及补贴标准：

家用电器 数码产品 智能家居和其他 涵盖产品 电视、雪柜、洗衣机、冷气机、热水器、电脑 手机、平板、智能手表/手环、智能眼镜 智能床、适老化辅助器械、扫地机器人、数码相机、智能萤幕、智能马桶 资格要求 产品须达至国家一级能效标准。 —— 商品须具备统一的国家标准13位商品编码。凡设有能效或水效标签之产品，必须达到国家一级标准，并已于官方能效/水效标签网完成备案。 补贴标准 每类产品可补贴1件，补贴产品销售价格的15%，每件补贴上限为1,500元。 每类产品可补贴1件，补贴产品销售价格的15%，每件补贴上限为500元。 每类产品可补贴1件，补贴产品销售价格的15%，每件补贴上限为1,500元。

按照相关规定，每人每项产品可领取一次国补资格，国补范围涵盖家用电器、数码产品共16类，每日合计5,000个领券额度，按产品售价15%给予补贴，上限由500元至1500元（人民币，下同）不等，若16类产品均领取上限金额，总额可高达2万元。他又指，商品可留内地自用，也可运回港澳，亦可视情况而定进行退税。

国家补贴2026｜购买「国补」数码/家电注意事项

然而，港人如欲购买有国家补贴的数码或家电产品，需注意以下几点︰

优惠期限︰ 据官方公布，国家补贴计划的有效期为2026年12月31日。但由于补贴设有配额，有传部分配额可能会提前用完。建议有需求的消费者应尽早领券购买心水产品，以免错失良机

据官方公布，国家补贴计划的有效期为2026年12月31日。但由于补贴设有配额，有传部分配额可能会提前用完。建议有需求的消费者应尽早领券购买心水产品，以免错失良机 保养服务︰ 于内地购买的手机或电器，即使该品牌在港设有分公司或分店，通常也无法在香港享用保养服务。如需维修，必须自行将产品带回内地处理

于内地购买的手机或电器，即使该品牌在港设有分公司或分店，通常也无法在香港享用保养服务。如需维修，必须自行将产品带回内地处理 关税问题︰有网民曾分享，想携带电器回内地维修，但于过关时，关员会要求出示内地购买证明，否则可能需要缴交税款

国家补贴2026｜银联信用卡上半年交易额占比突破一半

李兆丰表示，未来将致力实现银联成为港人首选信用卡的目标，首先是续配合港人北上消费热潮；其次是本地消费，实现一卡加一App（云闪付）接通香港；第三是打造最佳外游信用卡；最后是拓展文旅消费场景，续推出演唱会优先购票等活动。

银联国际港澳台大区副总裁李兆丰表示，本次优化国补计划的登记安排，有助进一步释放跨境消费潜力，促进内地与港澳的人员往来及消费交流。

另外，银联在港发行的银联信用卡上半年交易结构出现变化，最显著是线上交易金额占总金额首次超过一半，达约55%，金额按年增长超过40%，其中本地交易占约六成，内地占约三分之一。他又指，本地线上交易中三分之二交易来自香港版微信支付、支付宝钱包绑定银联卡等；本地线下交易中珠宝钟表增幅均超过30%，相信与金价上升吸引市民购买金饰有关，电信及收费电视增速更达60%。

李兆丰提及，本港的交易以交通类别表现尤其优异，在4至6月期间，银联的士交易笔数按年增长5倍，其中逾9成为二维码交易；上半年银联港铁、巴士、电车及渡轮等本港公共交通工具交易笔数按年增长1.3倍。

内地微信及支付宝绑定钱包交易增4倍

内地方面，李兆丰提到，上半年线下交易三成来自内地，且超过一半来自大湾区，当中以深圳增长速度最快，增长接近三成。他又指，内地线上交易中微信、支付宝钱包绑定银联卡交易增幅高达4倍，淘宝、京东、拼多多等电商平台合计占内地线上交易18%，餐饮、高铁购票、网约车交易需求巨大，增幅显著。

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