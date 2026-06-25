调查指港人财务抗逆力大降 仅13%感安心 一旦失业 逾半料难应付半年开支

永明金融亚洲公布第三期《财务抗逆力指数》调查显示，港人财务抗逆力明显下降，「高度抗逆力」人士的比例由去年的30%滑落至23%，同时仅有13%受访者对自己的财务状况感到十足安心，超过一半人在一旦失业或缺乏外来财务支援的情况下，未能应付超过半年开支。

通胀下更难应付每月开支

调查指出，生活成本已成主导香港家庭财务状况的关键因素。68%受访者表示通胀之下更难应付每月开支，另有30%指生活成本成为最主要的财务管理障碍，其影响高于收入不稳、理财知识不足等因素。

食品及日用品价格压力最大

在具体开支项目中，91%受访者指食品及日用品价格压力最大，其次水电煤及医疗开支分别占88%及67%。展望未来12个月，57%受访者表示「应付日常开支」将是首要财务任务，其优先顺序高于储蓄，投资或其他长远财务规划。

逾20%人需用积蓄应对开支

值得关注的是，面对持续的开支压力，约29%受访者已削减甚至省却部分必要开支，更有超过20%需动用积蓄应对，反映市民正面临严峻的财务挑战，并可能以牺牲长远财务稳健为代价。

调查亦显示，香港家庭的财务缓冲能力正逐步被削弱。对比上一期，高度抗逆力受访者的比例由30%降至23%，中度抗逆力组别从60%升至67%，而低抗逆力受访者则由10%微升至11%。同时，港人的财务安全感亦大幅下降，自评财务状况为「高稳健度」的组别亦由58%跌至51%。

此外，虽71%受访者认为「足够储蓄」是财务安全的基石。但51%受访者坦言，一旦失去收入且缺乏外来财务支援，其储备仅能维持不足半年，反映家庭缺乏足够应急储备，难以应付失业、疾病等突发情况。

47%受访者完全没有财务规划

随着大部分港人将财务重心转向应对日常开支，长远财务规划往往被搁置。未来12个月内，57%受访者将管理日常开支视为首要任务，远高于「退休储蓄」与「个人医疗开支准备」，两者仅占28%及24%。

尽管大部分受访者认同「建立储备」（58%）及「恒常投资」（51%）有助改善财务状况。但47%受访者完全没有财务规划，或规划年期仅限一年以内。与此同时，港人对管理长远财务目标的信心亦持续下滑，自认能应对长线财务目标的受访者由去年的61%跌至50%。

财务素养成提升财务抗逆力关键

另一方面，财务素养较高的受访者对自身财务状况更乐观，较财务素养低的受访者高出35个百分点。此外，57%受访者至少偶尔使用生成式AI获取理财建议，54%预期未来一年使用频率将增加，不过，面对较复杂的理财决策时，港人仍高度重视人性化支援，包括个人化建议（53%），清晰解释（49%）及售后支援（48%）。