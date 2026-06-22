Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

无惧联储局转鹰 徐家健对美伊和谈感乐观 料纾缓加息压力延后AI爆煲｜百万仓

投资理财
更新时间：06:00 2026-06-22 HKT
发布时间：06:00 2026-06-22 HKT

美国联储局新任主席沃什上周主持首次议息会议，一如预期维持利率不变。虽然沃什未有参与反映联邦公开市场委员会（FOMC）委员对利率立场的点阵图，惟点阵图「转鹰」，有一半委员预期今年至少加息一次，现时利率期货更显示联储局最快可能在9月加息。Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健却大派「定心丸」，认为联储局「转鹰」是进行期望管理，相信沃什及一众委员仍在观望通胀前景。他对美伊和谈前景感乐观，相信和平协议一旦真正落实，可纾缓加息压力，更可延后AI泡沫爆破。 

美国与伊朗日前达成14点谅解备忘录，惟双方展开首轮谈判前，伊朗曾指美国及以色列涉嫌违反停火，宣布关闭霍尔木兹海峡，但美方则指海峡仍然通行正常。徐家健对美伊达成真正和议感到乐观，并相信油价回落可扫除加息阴霾，「现在油价跌到80美元，如果协议能够落实，跌穿70美元也不出奇，那加息的风险基本上已不存在」。他续说，若美国通胀率由现时的4.2%回落至3.5%，美国今年底更有可能减息一次。

AI泡沫爆破延至明年或之后

更重要是，他相信加息预期降温可延后AI泡沫爆煲，「每一次金融市场的大规模调整，背后都有具体的催化事件，科网股爆破有估值泡沫和加息周期，2008年次按。现在看，今年触发大跌的因素暂时未见，AI泡沫爆破大机会押后到明年或之后。」

展望下半年，外界关注美国中期选举，徐家健坦言共和党必定会输掉一个议院，因美国政治上向来这样两党轮替，不可能由一个政党长期同时控制白宫及两个议院，「悬念是会否输光两个（参议院及众议院），可能往后施政没有这么畅顺，但也不是太大影响，他（特朗普）很多事情也是在规则以内，就用行政命令去做」，即使其行政命令稍后被挑战，特朗普也如愿落实其政策半年。

徐家健对美伊达成和议感乐观，相信油价回落可扫除加息阴霾。 汪旭峰 摄
徐家健对美伊达成和议感乐观，相信油价回落可扫除加息阴霾。 汪旭峰 摄

此外，特朗普总统任期余下约2年半时间，徐家健相信，他余下时间将尝试为共和党下一个时代铺路，投资者要留意「美国优先」路线能否在共和党内「落地生根」，当中副总统万斯（JD Vance）、国务卿卢比奥（Marco Rubio）都是潜在的「特朗普路线继承者」。若共和党在下届继续执政，可预期共和党对AI规管较民主党宽松的做法也会延续。「AI竞赛是两党共识，但管到哪条线，视乎哪个政党执政。共和党倾向让市场主导，民主党则会做更多财富再分配的讨论，对科企的影响自然不同。」

全球股票ETF年实质回报7%

擅于把脉政经格局的经济学人，若现时有100万元又会如何投资？徐家健分享，自己会把七成资金用于被动投资，不会随意调动，当中又会细分为90%买全球股票指数ETF，10%买债券。他说，全球股票扣除通胀后实质回报约6至7%，有长线数据为证，债券则作分散投资，在股市不佳时作防守。

GLP-1减肥药故事未完

另外三成资金用来主动投资自己有把握的股票板块及个人生意。徐家健近年深入研究医药板块，曾出书教读者「投资」健康，他特别留意减肥药、长寿药及合成生物制药的相关股。「很多人以为GLP-1减肥药已炒过一轮，但我认为故事未完」，他指出新一代GLP-1快将推出，而GLP-1的应用也不断延伸，从最初的控制血糖、减重，到心血管保护，以至对认知功能的潜在帮助，生产减肥药的诺和诺德等公司可望继续受惠。

此外，徐家健也长期关注合成生物学，他举例合成生物学之父有份创办的Gen9 Bio，开发了一种在晶片上合成DNA的方法，既大幅降低成本，也加速了基因的设计、制作与测试，有条件成为合成生物行业的关键上游工具供应商。该公司其后被Ginkgo Bioworks收购，后者曾被视为「生物界台积电」而股价急升，虽然其后股价大挫九成，市场仍期待同类公司的成功。「如果有一间公司，能做到生物科技界的台积电，即是接受其他药厂的设计，替他们代工生产，那个商业模式的潜力是惊人的。」

AI网络安全成投资机会

至于科技股，徐家健以2000年科网泡沫爆破为鉴，「当时有九成公司倒闭，剩下生存至今是亚马逊、再前一些的微软，这些生存到的科技公司也要5至10年才回升」，故不宜贸贸然高追AI相关股。不过，他特别警惕AI引发的网络安全风险，现时市场在这方面的投资规模仍小，可能是一个被忽略的早期机会。

徐家健认为SpaceX将跌穿上市价也不奇。 汪旭峰 摄
徐家健认为SpaceX将跌穿上市价也不奇。 汪旭峰 摄

谈到早前上市、史上最大型新股SpaceX，徐家健认为它跌穿上市价也不奇，「这类瞩目的大型新股，历史告诉我们，上市之后要挨几年，因为概念已炒了，我们也都知道它业务上未来几年不会有一些很爆炸性的事情会做到。」

马斯克大计多数延迟兑现

他又提到诺贝尔奖得主、著名经济学家克鲁明（Paul Krugman）早前撰文批评SpaceX上市是马斯克（Elon Musk）的「庞氏骗局」，针对其过往大计如「超级高铁」Hyperloop、全自动驾驶、登陆火星等，指马斯克的承诺迟迟未能兑现。徐家健认为，马斯克往绩是「有迟到，但很少最终做不成」，投资者要有心理准备其大计往往有所修正，因此现在SpaceX上市，马斯克说要将数据中心搬到太空，延后一段时间也不奇。

 记者：叶卓伟

相关文章：

70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓

SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓

SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓
SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓

散户投资勿乱「估市」 李慧群吁分注买ETF 关注沃什6月首主持议息｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 李慧群：60%资金买指数ETF 分注入货不估市｜百万仓
假如今日有$100万 你会买甚么？ 李慧群：60%资金买指数ETF 分注入货不估市｜百万仓

投资者张明珠趁日圆低水买楼收租 100万买福冈4单位 回报逾6厘 博升值首选大阪 ｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 张明珠：日圆低水100%扫日本楼 大阪升值潜力最高
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张明珠：日圆低水100%扫日本楼 大阪升值潜力最高

财经KOL「孙子」杠铃策略建仓 港股留意2只半新股 25%资金设收息阵｜百万仓

假如今日有100万 你会买甚么? 孙子Jason： 杠铃策略半攻半守 2只半新股食「稀缺」主题｜百万仓
假如今日有100万 你会买甚么? 孙子Jason： 杠铃策略半攻半守 2只半新股食「稀缺」主题｜百万仓

全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓

假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓

Mila Yuen料美股步「维稳」模式 港股吼建滔及中移 抽IPO有3大心得｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 阮静瑶Mila Yuen：保留弹药抽新股 一只港股攻守兼备
假如今日有$100万 你会买甚么？ 阮静瑶Mila Yuen：保留弹药抽新股 一只港股攻守兼备

李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓

李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓
李溢琳教路ETF攻击与收息 止赚止蚀睇正股 备兑认购期权ETF目标逾18厘｜百万仓

庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓

假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓

红磡索螺丝执仓应对战争 拣股首重「具定价权」 保留两只进攻股｜百万仓

假如今日有$100万 你会买甚么？ 红磡索螺丝：30%买ETF 重注有定价权股票｜百万仓
假如今日有$100万 你会买甚么？ 红磡索螺丝：30%买ETF 重注有定价权股票｜百万仓

理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓

理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓
打仗不代表买油金必胜 勿坐艇变「坐航空母舰」 卢楚仁荐澳元可财息兼收｜百万仓

打守势波防战事及私募信贷爆煲 何启聪：股票长仓占三成 储蓄保收息胜定存｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 何启聪：股票投资重防守30%买短期储蓄保｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 何启聪：股票投资重防守30%买短期储蓄保｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓
美股投资配置已届调整时 加入日股及欧股 李声扬：30年滚存1000万不难｜百万仓

拥100万资金买股好过买楼 关焯照看好银行及地产股 15%押注一只AI股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 关焯照：15%押注Alphabet｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 汪敦敬：四成资金作买楼首期｜百万仓

「金王」大胆预测破6000美元 乱世下至少30%买黄金白银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 「金王」张德熙：20%买金10%买银｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 「金王」张德熙：20%买金10%买银｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓

假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
影视圈
12小时前
Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧。蔡楚辉摄
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
4小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
17小时前
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
影视圈
13小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
14小时前
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
食用安全
14小时前
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
影视圈
7小时前
过度依赖手机文字、语音讯息或会逐渐削弱面对面的沟通能力。iStock
电话过敏︱调查：逾4成千禧Z世代不接电话 近6成致电前写对话「剧本」
即时国际
12小时前
王祖贤素颜「睡房私密镜头」流出 加拿大豪宅设礼佛室 大露台远眺市景
王祖贤素颜「睡房私密镜头」流出 加拿大豪宅设礼佛室 大露台远眺市景
影视圈
18小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
17小时前