无惧联储局转鹰 徐家健对美伊和谈感乐观 料纾缓加息压力延后AI爆煲｜百万仓

美国联储局新任主席沃什上周主持首次议息会议，一如预期维持利率不变。虽然沃什未有参与反映联邦公开市场委员会（FOMC）委员对利率立场的点阵图，惟点阵图「转鹰」，有一半委员预期今年至少加息一次，现时利率期货更显示联储局最快可能在9月加息。Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健却大派「定心丸」，认为联储局「转鹰」是进行期望管理，相信沃什及一众委员仍在观望通胀前景。他对美伊和谈前景感乐观，相信和平协议一旦真正落实，可纾缓加息压力，更可延后AI泡沫爆破。

美国与伊朗日前达成14点谅解备忘录，惟双方展开首轮谈判前，伊朗曾指美国及以色列涉嫌违反停火，宣布关闭霍尔木兹海峡，但美方则指海峡仍然通行正常。徐家健对美伊达成真正和议感到乐观，并相信油价回落可扫除加息阴霾，「现在油价跌到80美元，如果协议能够落实，跌穿70美元也不出奇，那加息的风险基本上已不存在」。他续说，若美国通胀率由现时的4.2%回落至3.5%，美国今年底更有可能减息一次。

AI泡沫爆破延至明年或之后

更重要是，他相信加息预期降温可延后AI泡沫爆煲，「每一次金融市场的大规模调整，背后都有具体的催化事件，科网股爆破有估值泡沫和加息周期，2008年次按。现在看，今年触发大跌的因素暂时未见，AI泡沫爆破大机会押后到明年或之后。」

展望下半年，外界关注美国中期选举，徐家健坦言共和党必定会输掉一个议院，因美国政治上向来这样两党轮替，不可能由一个政党长期同时控制白宫及两个议院，「悬念是会否输光两个（参议院及众议院），可能往后施政没有这么畅顺，但也不是太大影响，他（特朗普）很多事情也是在规则以内，就用行政命令去做」，即使其行政命令稍后被挑战，特朗普也如愿落实其政策半年。

徐家健对美伊达成和议感乐观，相信油价回落可扫除加息阴霾。 汪旭峰 摄

此外，特朗普总统任期余下约2年半时间，徐家健相信，他余下时间将尝试为共和党下一个时代铺路，投资者要留意「美国优先」路线能否在共和党内「落地生根」，当中副总统万斯（JD Vance）、国务卿卢比奥（Marco Rubio）都是潜在的「特朗普路线继承者」。若共和党在下届继续执政，可预期共和党对AI规管较民主党宽松的做法也会延续。「AI竞赛是两党共识，但管到哪条线，视乎哪个政党执政。共和党倾向让市场主导，民主党则会做更多财富再分配的讨论，对科企的影响自然不同。」

全球股票ETF年实质回报7%

擅于把脉政经格局的经济学人，若现时有100万元又会如何投资？徐家健分享，自己会把七成资金用于被动投资，不会随意调动，当中又会细分为90%买全球股票指数ETF，10%买债券。他说，全球股票扣除通胀后实质回报约6至7%，有长线数据为证，债券则作分散投资，在股市不佳时作防守。

GLP-1减肥药故事未完

另外三成资金用来主动投资自己有把握的股票板块及个人生意。徐家健近年深入研究医药板块，曾出书教读者「投资」健康，他特别留意减肥药、长寿药及合成生物制药的相关股。「很多人以为GLP-1减肥药已炒过一轮，但我认为故事未完」，他指出新一代GLP-1快将推出，而GLP-1的应用也不断延伸，从最初的控制血糖、减重，到心血管保护，以至对认知功能的潜在帮助，生产减肥药的诺和诺德等公司可望继续受惠。

此外，徐家健也长期关注合成生物学，他举例合成生物学之父有份创办的Gen9 Bio，开发了一种在晶片上合成DNA的方法，既大幅降低成本，也加速了基因的设计、制作与测试，有条件成为合成生物行业的关键上游工具供应商。该公司其后被Ginkgo Bioworks收购，后者曾被视为「生物界台积电」而股价急升，虽然其后股价大挫九成，市场仍期待同类公司的成功。「如果有一间公司，能做到生物科技界的台积电，即是接受其他药厂的设计，替他们代工生产，那个商业模式的潜力是惊人的。」

AI网络安全成投资机会

至于科技股，徐家健以2000年科网泡沫爆破为鉴，「当时有九成公司倒闭，剩下生存至今是亚马逊、再前一些的微软，这些生存到的科技公司也要5至10年才回升」，故不宜贸贸然高追AI相关股。不过，他特别警惕AI引发的网络安全风险，现时市场在这方面的投资规模仍小，可能是一个被忽略的早期机会。

徐家健认为SpaceX将跌穿上市价也不奇。 汪旭峰 摄

谈到早前上市、史上最大型新股SpaceX，徐家健认为它跌穿上市价也不奇，「这类瞩目的大型新股，历史告诉我们，上市之后要挨几年，因为概念已炒了，我们也都知道它业务上未来几年不会有一些很爆炸性的事情会做到。」

马斯克大计多数延迟兑现

他又提到诺贝尔奖得主、著名经济学家克鲁明（Paul Krugman）早前撰文批评SpaceX上市是马斯克（Elon Musk）的「庞氏骗局」，针对其过往大计如「超级高铁」Hyperloop、全自动驾驶、登陆火星等，指马斯克的承诺迟迟未能兑现。徐家健认为，马斯克往绩是「有迟到，但很少最终做不成」，投资者要有心理准备其大计往往有所修正，因此现在SpaceX上市，马斯克说要将数据中心搬到太空，延后一段时间也不奇。

记者：叶卓伟

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