SpaceX股价过份透支未来 重挫八成不意外 理性投资者等股灾入市｜李声扬

关于 SpaceX（SPCX），市场讨论的话题极其广泛，但从投资角度而言，其估值水平之高昂仍令笔者感到担忧。留意著名对冲基金经理Michael Burry对该公司极度看淡，但亦因期权成本过高而选择观望。

破例小注反向杠杆ETF

笔者平时少买杠杆 ETF，皆因其本质本身即存在损耗，长期持有并不符合投资逻辑，而任何「时间不站在自己一方」的博弈，笔者均倾向避开。但笔者今次破例买入了少量SpaceX 反向杠杆ETF，皆因认为其短期下跌机会不细。

投资市场上不乏「估值不重要，信仰马斯克（Elon Musk）即足够」的论调，但这类完全抛弃基本面分析的论证，显然难以建立理性的投资模型。

不宜盲目追随马斯克

无可否认，马斯克是卓越的企业家与宇宙首富，但这并非投资者盲目追随的理由。他有足够的资本承受极高风险甚至公司爆煲，而一般投资者是否有此等承受力，则是完全不同的问题。SpaceX 在技术上的护城河确实存在，没有太多竞争对手，具备极强的议价能力，但投资者往往忽视了另一个核心逻辑：用户可选择不帮衬。Starlink近期的每户收入已经下跌，明显公司不是可以无限加价。

必经数次深幅度调整

即便我们假设 SpaceX 能实现所有美好愿景，最终成长为 5 万亿甚至 10 万亿市值的巨头，在这段漫长的过程中，经历数次 50% 至 70% 的深幅度调整几乎是市场规律。参考科网 1.0 时期的微软与 Amazon，尽管它们最终成为了伟大的企业，但从高位买入的投资者，往往需要经历长达十余年的漫长坐牢期。许多人忽视了「最终会成功」与「投资者能坚持多久」之间的巨大鸿沟。当股价腰斩八成时，仍能坚守信仰的人寥寥无几。若真有十年持有并增长十倍的信心，为何非要现在入场不可？若这类公司真能成为支柱产业，配置指数基金（如 QQQ 或 VOO）同样能分享其成长果实。

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庞大市值翻几倍极难

回顾 SpaceX 的挂牌表现，上市初期股价虽曾冲高，但表现似乎远低于市场狂热预期。这侧面反映出即便大量散户入场，沽压同样不细。以其高达 2 万亿美元的初始市值计算，要在如此规模下实现翻几倍回报，难度系数极高。这再次验证了在巨大市值面前，估值与基本面依然是衡量风险的核心尺度。

若从估值角度进行量化分析，SpaceX 的市销率（Price-to-Sales）高达 100 倍（以年度化收入 200 亿美元估算），这远高于 Nvidia 约 25 倍的市销率。当年 Google 上市时，市销率亦仅为 24 倍。即便历史证明 Google 是一家卓越的企业，但若计入市盈率压缩（Multiple Compression）的效应，投资回报亦会大打折扣。

难抵销估值回归冲击

试想，若 SpaceX 的市销率由 100 倍回归至 20 倍，这意味著此部份会拖低股价八成。即便收入增长速度惊人，亦难以完全抵销估值回归带来的冲击。目前市场所定价的，是极其乐观的未来预期。若市场出现股价重估，SpaceX 跌幅达到七至八成并不令人意外。总结而言，SpaceX 目前的定价已透支了过多的未来，对于理性投资者而言，此刻并非进场的良机。若其未来确实能成为时代的巨头，不如等股灾才入市。而很多人跌10%已经叫救命，股灾实在相当常见。

李声扬

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