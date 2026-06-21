SpaceX非理性亢奋终会爆煲 林本利：美股「天仙局」勿高追 买巴郡组「杠铃策略」迎跌市

万众瞩目的大型新股SpaceX在6月12日上市，吸引不少机构投资者及散户追货，上周二（16日）一度升至225.64美元，市值逼近3万亿美元，股价其后辗转回落至185美元，上市首5日仍累升37%。活道教育中心创办人林本利重申，SpaceX上市是美股最后亢奋，他留意到坊间越来越多人同样担心美股的「非理性亢奋」终会「爆煲」，但对于有论者建议「一注独赢买巴郡等AI爆煲」，他认为除了买巴郡作跌市「对冲」，亦应持有标指及纳指的ETF以维持「杠铃策略」。

华尔街无所不用其极护航上市

林本利坦言，为配合SpaceX、Anthropic及OpenAI等大型科技公司上市抽水，华尔街可谓无所不用其极，先发动舆论攻势，不断唱好，无视债息上升，资金不足，Al及晶片股透过循环交易，以及政府注资制造收入和盈利。而且SpaceX今年首季收入仅46.9亿美元，净亏损扩大至42.8亿美元，却可以估值1.77万亿美元上市。

他又直言交易所及指数公司更改游戏规则，以便快速纳入大型新股的做法离谱。例如纳斯达克已特别修改规则，允许SpaceX在上市仅15日便纳入纳斯达克100指数；罗素及MSCI在上市首周更已抢先将其纳入旗下指数。他坦言此举是强迫指数基金持有人高价接货，「一众大鳄把股价托高后，大户便出货套现离场。」

相关文章：SpaceX上市5日即抽水 拟发债筹逾1560亿 为过渡贷款再融资

谨记科网泡沫爆破前车之鉴

股神巴菲特早前指美股现况像赌场，林本利不讳言更似「天仙局」，吁小投资者切忌高追，并谨记2000年科网泡沫爆破，以及2021年中概股泡沫爆破，纳指和恒生科技指数在不足两年重挫超过70%的教训。他透露自己在美股屡创新之际，已逐步减持，因其科技股ETF的QQQ早在低位买入已获利丰厚，「而不应该在高位买TQQQ、3倍的纳指数ETF。」

虽然林本利预期美股有机会出现大调整，但不建议学生完全放弃美股，他向来主张买巴郡作「对冲」。因巴郡持有大量优质股票和现金，大市下跌时其跌幅较低，例如2018年及2022年，标指分别下跌4.4%及18.1%，巴郡则逆市升2.8%及4%。而且巴郡往往在大跌市时，会动用现金趁低吸纳「执平货」。

杠铃策略：巴郡配标指纳指ETF

林本利留意到香港奥国经济学院创办人王弼在专栏断言，今次AI泡沫爆破的惨烈不会比2022年那一转来得轻，甚至有机会是1999年的级数，并建议「一注独赢买巴郡」等AI爆煲。林本利认为买巴郡之余也应同时持有标指ETF VOO及纳指100 ETF QQQ，以维持「杠铃策略」的平衡部署。

相关文章：SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓

SpaceX上市恐成美股最后亢奋 林本利预3注捞货 瞄准巴郡及两只ETF｜百万仓