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AI版支付宝「阿宝」开启邀测「往右一滑」即入新版 涉资金变动仍需用户确认

投资理财
更新时间：12:14 2026-06-16 HKT
发布时间：12:14 2026-06-16 HKT

支付宝加快AI化步伐。支付宝官方小红书今日发文表示，AI版支付宝已开启邀测，命名为「阿宝」。用户可在支付宝App内右滑进入新版，并可在AI版与经典版之间切换。

用户可在对话框输入指令

随着「阿宝」推出，支付宝成为全球首个完成全端AI化的超级应用。用户在App内「往右一滑」即可进入新版，并可在对话框内输入指令，享受逾万种服务。支付宝形容，今次改版是由过往「陈列式」功能入口，升级至更加清爽的「对话式」服务体验。

支付宝表示，新版主打简洁介面，用户右滑后可见到对话框及资产页面，透过文字或语音输入需求，即可揾「阿宝」帮手。常用的扫码、转账功能亦保留入口，以免影响日常操作。

平台逾万个服务完成适配

目前支付宝平台已有逾万个服务完成适配，覆盖政务、出行及生活等场景，相关服务仍会持续增加。平台亦将全面开放服务入口，欢迎服务商、开发者及商家接入。

支付宝强调，涉及资金变动及支付的环节，均须由用户本人确认；「阿宝」只负责跑通流程及打开服务窗口，最后「付」或「不付」仍由用户自行决定。支付宝并重申「你敢付，我敢赔」的安全保障承诺。

AI支付累计完成3亿笔交易

支付宝早前公布推出AI Wallet及Token Pay等AI支付基础设施，并称支付宝AI Pay用户已于今年2月突破1亿，累计完成3亿笔交易。支付宝官方资料显示，平台连接逾10亿消费者及超过8,000万商户，整合逾1万项生活服务。

另一方面，据彭博早前报道，蚂蚁集团正测试在支付宝引入AI智能体介面，用户可透过文字或语音指令处理多项服务，AI助手亦可在用户授权下处理部分资金管理任务。

相关文章：蚂蚁推海外AI支付解决方案 商业模式走向「用户授权、智能体执行」

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