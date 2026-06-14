一只美股博彩股升级 变特朗普鼓吹「内幕交易平台」｜蓝血工厂

世界杯最近开锣，Prediction market（预测市场）也在金融世界「点火」，美股DraftKings（DKNG）股价上周急涨逾16%，收报29美元；暴涨背后，正是因为这家原本经营体育博彩的公司，正悄悄转型为兼具体育博彩与事件交易（Event Trading）的庞大平台。

根据其首次披露的5月份营运数据，预测市场产品的年化用户交易量按月增长24%，达到13亿美元；同时，整个平台的年化总交易量按月增长 34%，达到31亿美元。



洋人的金融嗅觉极其敏锐，他们看到的不再仅是一个赌波的App，而是一个把内幕消息变现的平台，还可覆盖体育、经济、政治及重大事件的交易平台。当一门生意从「博彩」升级为美国总裁特朗普鼓吹的「内幕交易平台」，市场自然愿意给予更高的估值倍数。

世界杯成完美催化剂

2026年世界杯，无疑是点燃这场盛宴的完美催化剂。这届赛事由美国、加拿大和墨西哥合办，共48支球队参赛，是自1994年以来美国再次举办、亦是史上规模最大的一届。赛事长达6星期，几乎每天都有大量赛事，且覆盖多个时区。对于在美国多数州份市占率排第二或第三的DraftKings而言，不仅能大幅提升投注金额（Handle），更能带来海量新用户。

凡事要放长线，用户留存率（Retention）才是关键：这批在世界杯期间涌入的新客，若能在赛事结束后，继续留在生态圈内参与NFL、NBA、MLB甚至预测市场，其创造的客户终身价值（LTV）将远超一次性收益，才是打开第二增长曲线的真正密码。

美国市场版图已成型

在美国本土，这场「预测市场」版图已经成型，目前市场格局可以如此划分：

—Kalshi（绝对龙头，受美国CFTC监管。2026年4月市占率约62%，有望成为预测市场板块的CME或Nasdaq）

—Polymarket（国际版限制美国IP访问，目前推出的美国合规版流动性仍低于国际版）

—Robinhood Event Contracts（由Robinhood与Kalshi合作推出，适合庞大的股票投资者基础）

—ForecastEx（著名金融证券交易平台，拥有一大堆国际客户）

—DraftKings（拥有数千万体育博彩用户，获客成本极低，有望成为预测市场板块的Robinhood）

正如上面所言，Kalshi是目前美国事件交易市场的核心，提供包括美联储会否减息、CPI数据、世界杯冠军，甚至美国经济衰退概率等合法交易标的。相比之下，DraftKings当前预测业务规模仅为Kalshi的四十分之一，但其庞大的用户基数，使其增长速度与股价弹性充满想像空间。

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