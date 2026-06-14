SpaceX必将回归地心吸力 市值总有极限 投资QQQ恐被逼接货｜李声扬

万众期待的SpaceX（SPCX）刚上市，首天只升大约20%，令人有点失望。坊间对于这家太空巨头是否值得博弈，早已吵得沸沸扬扬。笔者本身的想法很简单：全无兴趣，甚至希望避开，并预期热闹过后，股价必将回归地心吸力。

若透支数百年成长如骗局

「To the Moon, Sky is the limit」，这些话听起来很美，但总有一个价位会让一切变得荒谬。狂粉们说火星的潜力不能用地球标准衡量，所以2万亿美元市值很便宜。那么10万亿呢？100万亿呢？总有一个极限，会令所有人损手，因为世上并没有无限大的收入、盈利和市值。SpaceX若透支宇宙未来盈利，去合理化一个天文数字的市值，这无异于当年「神华100元」迷梦——再好的东西，若价格透支了未来数百年的成长，都只是骗局。

已成「万亿俱乐部」中例外

有分析员将SpaceX比作早期比特币，称其为「要么亏掉本金，要么赚万倍回报」，这听起来令人心动，但别忘了除了估值，市值才是关键。若SpaceX是2,000亿市值的公司，笔者可能还会「容忍」其高估值。现实是公司市值已达2万亿，可以有多少上升空间？若股价再升200%，已去到6万亿市值，超过Nvidia、微软及苹果等等。长期亏损的SpaceX，超越三家赚钱机器，似乎不太合理。事实上，在「1万亿俱乐部」的十几间公司，每间都有相当强劲的盈利支持，SpaceX现在已成了例外。

OpenAI连估值都没有

早前有读者问我，接下来OpenAI是否买得过，笔者回答始终如一：连估值都没有，如何判断？很多人看故事、看前景，却对估值完全视而不见。诚然，分析员口中的「估值」有时显得高高在上，旁人不易掌握，而从来无人可以告诉你几多倍市盈率才算贵，但这不代表可以完全无视「估值」。

投资已游戏化与社交化

为何大家明知风险，却依旧乐此不疲地追高？归根究底，有些人投资早已不只是为了改善生活，而是社交行为的延伸。Robinhood与富途等平台的崛起，证明了「投资游戏化与社交化」，是当代最大商机。我们在市场中寻找的，有时并非财务自由，而是那份「跟随主流」的安全感，或是爆升后在网上认叻的虚荣感。

投资者想要纪律还是话题？

SpaceX上市，「散货」给散户的色彩浓厚。中港投资者无法认购SpaceX新股，却可在上市后自由买卖。有人解读为美式「割韭菜」，认为这是为了让美资高位散货。阴谋论或许过激，但这确实耐人寻味。

笔者虽然无意参加这场派对，却可能被迫参加。因为笔者持有纳指100 ETF（QQQ），而纳指为了维持指数竞争力，往往对热门新股大开绿灯，在上市极短时间内就将其纳入成分股。换言之，被动资金被迫成为接盘侠。这便形成了一种奇特的博弈：认购新股者企图「打劫」首天高追的人，而高追的则希望首日追入，待指数基金高位进场时获利了结。所以，最后会不会是买QQQ的人埋单？

另一边厢，标普500指数坚持上市满一年，以及录得盈利才纳入的原则，曾被批评为「走宝」；但若纳指因SpaceX加入而随之大跌，持有QQQ的投资者又会否回过头来痛骂规则？早年投资者抱怨港股没有巨型科企，但当恒指将「ATMXJ」纳入后，却又成了长期不振的元凶。投资者想要的，究竟是严格的纪律，还是话题？

李声扬

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