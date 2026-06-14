月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由

近年「FIRE」（Financial Independence, Retire Early，财务独立、提早退休）已成为全球年轻一代追求的人生目标。对许多人而言，FIRE意味可摆脱朝九晚五的枷锁，夺回人生主导权，然而这条路往往需要极高的自律与精准的财务规划。现居美国三藩市湾区、年仅24岁的Meta软件工程师Raymond Zeng亦以「FIRE」为目标，他接受《星岛头条》访问分享自己以极简朴生活，将大部分薪金转化为投资资本，目标在30岁前实现财务自由。

Raymond年仅24岁已先后任职美国多间科技公司，去年加入Meta，现时年薪达30.65万美元（约240万港元），折合月薪20万港元，但他却奉行极端简约主义：家中没有电视，没有多余家具，也没有买汽车代步。

住近公司悭交通费

Raymond目前租住三藩市湾区一个一房单位，月租2,600美元（约2.03万港元）。虽然租金不低，但他认为在当地属划算选择，因为距离办公室较近的同类单位，月租一般要3,500至3,700美元。他的家居配置也非常简单，客厅同时用作工作区及兴趣空间，没有电视，睡房只有床、毯子、枕头及一个兼作床头柜的文件柜。不过，他亦不是完全不消费，例如曾花400美元购买智能马桶，他认为这是提升生活质素的值得投资。虽然在美国生活，Raymond选择不买车，大多数月份交通开支几乎为零，偶尔才花约30美元乘搭共享汽车或公共交通工具。他平日主要步行或乘搭公司接驳车。

伙食方面，他每月买菜开支约300美元，另设75美元外食预算。不过，由于公司资助了早餐及午餐，实际用餐开支通常低于预算。

Raymond去年加入Ｍeta成为软件工程师。

最多月储逾15万

事实上，美国打工休需要向401(k)退休福利计划、Roth IRA及健康储蓄帐户（HSA）供款，故扣除税项及上述供款后，他每月实收薪金约4,000美元（约3.13万元），不过视乎奖金及公司股份奖励等，他单月储蓄金额可提升到5,000至2万美元（约3.9万至15.6万港元）不等。他透露现时总薪金约60%来自奖金及股票，一旦获分派Meta股票，他通常会全部沽出套现，避免承受Meta股价波动的风险。

一如其他「FIRE一族」，Raymond积极压缩生活开支，均用于储蓄及投资。投资配置方面，他目前约80%资产投资于美国市场，20%投资于环球市场，全部投资于低成本、涵覆整体大市的指数基金，个股仅占极小比例。

40岁或拥5485万

Raymond亦会每月建立自制预算试算表，追踪所有开支；他又有另一份大型试算表，用于税务、薪金预测及投资增长估算。部分分页会根据投资回报率及供款比例，推算未来数年的财务状况。他估计，若计划顺利，到30岁时投资资产或可超过200万美元（约1,567万港元）；到40岁时，则可能增至逾700万美元（约5,485万港元）。不过，他向记者补充，700万美元假设是基于每年7%复合增长，以及每年约20万美元供款，且供款额每年增加3%。

无惧矽谷裁员潮

不过美国矽谷近年裁员潮不断，问到一旦被裁会否打乱其部署？Raymond承认近期科技业确有不少裁员，但即使失去现职，仍有信心找到另一份工作。他又强调，自己的整体计划及投资理念是基于对全球经济长期持乐观态度，并相信增长会持续，目前未见有甚么因素会改变这个看法。

Raymond曾到访新加坡，财务自由后或会尝试在亚洲短住数月。

Raymond又表示，若投资计划按预期执行，应可在30岁退休，但他不会执著一定要达到某个年龄或资产数字，他仍然希望40岁时能全职从事自己喜欢的事情。另外，若情况改变，生活方式及FIRE目标亦会调整。他形容，弹性是自己一直准备好的工具。

至于30岁后会否搬到生活成本较低的亚洲地区退休，Raymond表示曾考虑过海外退休，亦很喜欢新加坡，但签证问题会令长期定居较困难。他表示，未来或会尝试在亚洲某些地方短住数月，但目前未有永久搬迁计划。他又表示，从FIRE社群学到最重要的观念，是先打造自己想要的生活，再为这种生活储蓄，而不是为了一个抽象数字牺牲所有生活质素。