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花旗首推代币化预托证券 助全球发行商及投资者参与私募市场

投资理财
更新时间：15:01 2026-06-12 HKT
发布时间：15:01 2026-06-12 HKT

花旗集团今日（11日）宣布首推私人公司股份的数码预托证券（Digital Depositary Receipts），让全球发行商及投资者参与私募市场。

私人公司正积极寻求二级市场以外的另类方案以获取流动资金。此类市场往往涉及架构复杂、多重中介，以及收费透明度不足的情况。花旗推出的数码预托证券采用代币化预托证券（tokenized depositary receipts）模式，旨在提供具成本效益的数码原生（digitally native）解决方案，以灵活及符合机构级的方式，满足私募市场规模的需求。

花旗采用由瑞士证券交易所（SIX）的区块链基础设施，将花旗发行的私募市场股份预托证券进行代币化，并作为托管商，负责结算及保管该产品。该解决方案已正式推出并完成首宗交易。交易方为机构代币化及数码资产平台 Kaleido，投资者为花旗财富管理业务的客户。花旗表示，正考虑未来将此方案延伸至涵盖数码及传统金融市场基础设施，以及多个区块链网络。

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