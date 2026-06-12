财库局吸引基金家办6招今刊宪 发言人：助资产财富管理业创新机遇

政府今日（12日）在宪报刊登《2026年税务（修订）（关于基金、家族投资控权工具及附带权益的优惠税制）条例草案》，以优化有关以私人形式发售的基金、由具资格单一家族办公室管理的家族投资控权工具（家控工具）以及附带权益的优惠税制，以吸引更多基金和家族办公室落户香港。该《条例草案》将于6月24日提交立法会进行首读。

《条例草案》涵盖就《税务条例》多个范畴作出的修订，包括扩大「基金」的定义；扩大合资格投资种类；撤销有关附带交易的5%门槛；放宽特定目的实体及家族特定目的实体的免税待遇；以及为附带权益税制引入一系列优化措施。《条例草案》亦会在统一基金免税制度下引入税务申报机制，以及订明类似家控工具税务宽减制度的实质经济活动要求。

财经事务及库务局发言人表示，香港已成为全球最大的跨境财富管理中心。国家「十五五」规划明确支持香港继续强化国际资产及财富管理中心的功能。就此，政府一直致力缔造具竞争力的税务环境，以巩固香港在这方面的领先地位。《条例草案》下的相关修订预期可吸引更多基金和家族办公室在港成立和营运，为香港资产及财富管理业创造新机遇，尤其有助进一步吸引区内的私募债权投资活动，并支持香港在数字资产以及贵金属与大宗商品交易等领域的发展。

相关文章：财库局拟推6招优化措施 扩大基金定义及投资种类 冀吸引更多基金及家办