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环联向遗失身份证人士提供免费信贷报告 盼减低身份盗窃诈骗风险

投资理财
更新时间：21:00 2026-06-11 HKT
发布时间：21:00 2026-06-11 HKT

信贷资料服务机构环联今天（11日）宣布新措施，为遗失香港身份证的合资格人士，每年提供一份一次性免费信贷报告，以帮助他们在高风险时期即时掌握自身信贷状况，减低身份盗窃造成财务损失，甚至在其网站形容有关措施为「被借钱警报系统」。

港数码诈骗损失金额冠全球

根据环联诈骗趋势报告，在过去一年曾因数码诈骗而蒙受金钱损失的消费者中，34%表示身份盗窃为首要原因。此外，香港的数码诈骗损失金额中位数更高达48,000港元，为全球调查所及的市场中最高。

环联指出，骗徒能利用所盗取的身份开设帐户、申请贷款导致过度使用信贷，最近更有个案显示受害人的损失金额可逾250万元。然而，报告指仅42%受害人曾联络受影响公司，求助信贷资料服务机构人数更只有39%，因此可能进一步加剧身份盗窃及诈骗风险。

遗失身份证30天内网上预约

根据介绍，受影响人士可于遗失身份证后30天内于网上预约，并亲临环联香港办事处，携同所需证明文件以办理申请手续及获取报告。该报告能让受影响人士掌握自身信贷状况，如名下出现未经授权的新开信贷帐户，或来自陌生金融机构的异常信贷查询，从而迅速采取行动，减低潜在数码诈骗及信贷健康长远受损的风险。

不过，环联亦建议消费者于遗失身份证后，应采取额外措施以保障个人身份安全，例如立即向警方报案并随即通知相关金融机构等。

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